Cận cảnh kim loại từng quý hơn vàng, cháy với ngọn lửa khủng khiếp

Nhôm là nguyên tố kim loại quen thuộc, giữ vai trò quan trọng trong công nghiệp hiện đại và mang nhiều đặc điểm khiến nó trở nên đặc biệt.
Trong bộ ảnh mới, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm gây chú ý khi diện chiếc đầm kim sa lấp lánh với thiết kế khoét ngực sâu gợi cảm.
Chuột cống (rattus norvegicus) sở hữu hàng loạt đặc điểm sinh học “ưu việt” khiến chúng trở thành loài động vật thành công bậc nhất thế giới.
Cựu hot girl đời đầu Mi Vân mới đây gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dạo chơi trong một khu vườn xanh mướt, ngập tràn hoa lá.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Dù qua đời từ năm 1996 nhưng một lời tiên tri của bà Vanga được dự đoán sắp trở thành sự thật. Tiên đoán này được cho có liên quan đến một sự kiện thể thao lớn.
Mới đây, Hyundai đã chính thức ra mắt mẫu SantaFe Hybrid 2026 mới ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Đây là mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam.
Mộc Châu cuối năm bừng sắc trắng của những vườn mận trái mùa, cùng hồng, cam chín, hứa hẹn hành trình thưởng ngoạn thiên nhiên thơ mộng và đặc sản địa phương.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/12, Nhân Mã vận thế đang lên, cố gắng làm việc. Song Ngư tình cảm hư hao.
Từ “nụ hôn bạc tỷ” viral đến màn cosplay genderbend cực ngầu, MC Nana khiến cộng đồng game choáng váng.
Cuối năm Ất Tỵ, ba con giáp này được dự báo bùng nổ tài lộc. Bước sang Bính Ngọ, vận may tiếp tục tăng tốc, mở ra cơ hội đổi vận khiến ai cũng tò mò.
Một chiếc cốc bạc 3.000 năm tuổi đã được tìm thấy ở Ardabil, tuy nhiên mục đích thực sự của nó vẫn chưa rõ ràng.
Tỷ phú trẻ nhất thế giới Brendan Foody tiết lộ làm việc suốt 3 năm không nghỉ ngày nào, thành tích vượt cả Mark Zuckerberg.
Mới đây, một bộ ảnh check-in giữa rừng hoa mận trắng xóa của một cô gái xinh đẹp khiến netizen phải xuýt xoa, rần rần truy tìm danh tính 'nữ chính' bộ ảnh.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Căn hộ thông tầng Đào Hỷ Nhi mới tậu nằm ngay trung tâm, có diện tích rộng rãi, tràn ngập ánh sáng, tầm nhìn thẳng ra thành phố.
Vườn quốc gia Machu Picchu (Peru) không chỉ có kỳ quan Machu Picchu mà còn sở hữu hệ sinh thái phong phú và lịch sử lâu đời của người Inca.
Bị chê chậm chạp và thua đau trước OpenAI, Google đang đặt cược cả hệ sinh thái trị giá gần 4.000 tỷ USD vào chiến lược AI-first mới để giành lại vị thế dẫn đầu
Năm 1966, hàng ngàn người đã nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ lao qua bầu trời rồi rơi xuống một khu rừng ở Pennsylvania. Một số người cho rằng đó là một UFO.
Những ngày qua, bức tranh 2 quả thanh long bỗng viral mạnh mẽ trên mạng xã hội bởi có độ chân thật đến mức dân mạng 'nghi ngờ thị giác'.
Hot Tiktoker Việt Phương Thoa vừa khiến netizen 'đứng ngồi không yên' khi tung loạt ảnh check-in đầy ấn tượng bên ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản - Núi Phú Sĩ.