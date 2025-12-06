Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh kim loại từng quý hơn vàng, cháy với ngọn lửa khủng khiếp

Giải mã

Cận cảnh kim loại từng quý hơn vàng, cháy với ngọn lửa khủng khiếp

Nhôm là nguyên tố kim loại quen thuộc, giữ vai trò quan trọng trong công nghiệp hiện đại và mang nhiều đặc điểm khiến nó trở nên đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Là nguyên tố phổ biến thứ ba trong vỏ Trái Đất. Nhôm chiếm khoảng 8% trọng lượng lớp vỏ Trái đất, chỉ sau oxy và silic. Ảnh: Pinterest.
Là nguyên tố phổ biến thứ ba trong vỏ Trái Đất. Nhôm chiếm khoảng 8% trọng lượng lớp vỏ Trái đất, chỉ sau oxy và silic. Ảnh: Pinterest.
Nhẹ nhưng bền. Tỷ trọng thấp giúp nhôm trở thành vật liệu lý tưởng cho hàng không và xây dựng. Ảnh: Pinterest.
Nhẹ nhưng bền. Tỷ trọng thấp giúp nhôm trở thành vật liệu lý tưởng cho hàng không và xây dựng. Ảnh: Pinterest.
Khả năng chống oxy hóa tự nhiên. Lớp oxit mỏng bảo vệ bề mặt khiến nhôm ít bị gỉ. Ảnh: Pinterest.
Khả năng chống oxy hóa tự nhiên. Lớp oxit mỏng bảo vệ bề mặt khiến nhôm ít bị gỉ. Ảnh: Pinterest.
Dẫn điện tốt. Nhôm được dùng phổ biến trong dây dẫn điện cao thế vì nhẹ và rẻ hơn đồng. Ảnh: Pinterest.
Dẫn điện tốt. Nhôm được dùng phổ biến trong dây dẫn điện cao thế vì nhẹ và rẻ hơn đồng. Ảnh: Pinterest.
Nhôm cháy được. Bột nhôm rất dễ cháy, giải phóng năng lượng lớn trong phản ứng nhiệt nhôm. Ảnh: Pinterest.
Nhôm cháy được. Bột nhôm rất dễ cháy, giải phóng năng lượng lớn trong phản ứng nhiệt nhôm. Ảnh: Pinterest.
Tái chế vô hạn. Nhôm có thể tái chế nhiều lần mà không mất tính chất, giúp tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Tái chế vô hạn. Nhôm có thể tái chế nhiều lần mà không mất tính chất, giúp tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Từng đắt hơn vàng. Thế kỷ 19, nhôm hiếm và đắt đỏ do công nghệ tách kim loại còn thô sơ. Ảnh: Pinterest.
Từng đắt hơn vàng. Thế kỷ 19, nhôm hiếm và đắt đỏ do công nghệ tách kim loại còn thô sơ. Ảnh: Pinterest.
Ứng dụng trong mọi lĩnh vực. Từ lon nước, khung cửa đến tàu vũ trụ đều dùng nhôm. Ảnh: Pinterest.
Ứng dụng trong mọi lĩnh vực. Từ lon nước, khung cửa đến tàu vũ trụ đều dùng nhôm. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Đặc điểm của Nhôm trong công nghiệp #Tính chất vật lý của Nhôm #Khả năng chống oxy hóa của Nhôm #Ứng dụng của Nhôm trong xây dựng và hàng không #Tính chất cháy của Nhôm #Tái chế và tiết kiệm năng lượng Nhôm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT