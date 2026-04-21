Cận cảnh căn hộ 39m² khiến hàng triệu người mê mẩn

Dù chưa đến 40m², căn hộ của cô gái 9X vẫn khiến hơn 2 triệu người quan tâm nhờ cách bố trí thông minh, tối ưu ánh sáng và tiện nghi.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Căn hộ của cô gái sinh năm 1991 tại Bắc Kinh, có diện tích sử dụng chỉ 39m² nhưng đang khiến hơn 2 triệu người quan tâm. Ảnh: Tóutiáo
Ban đầu, bố cục của căn hộ khá đơn giản, gồm không gian mở. Sau khi cải tạo, căn hộ được phân chia hợp lý hơn nhưng vẫn giữ cảm giác thoáng. Ảnh: Tóutiáo
Hai cửa ra vào gộp thành một để tạo thêm diện tích đặt tủ lưu trữ. Phòng khách thu hẹp nhằm bổ sung khu vực bàn ăn. Ảnh: Tóutiáo
Gam màu trung tính như trắng, gỗ sáng giúp không gian trông rộng hơn. Ảnh: Tóutiáo
Phòng khách thiết kế đơn giản với sofa trắng và thảm xám nhạt. Ảnh: Tóutiáo
Bàn ăn đặt giữa phòng khách và phòng ngủ, tạo cảm giác mềm mại trong việc phân chia không gian. Ảnh: Tóutiáo
Phòng ngủ gần ban công, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nội thất gỗ kết hợp màu kem giúp tạo cảm giác thư giãn. Ảnh: Tóutiáo
Bàn làm việc nhỏ trong phòng ngủ đặt cạnh cửa sổ giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Tóutiáo
Khu vực ban công được cải tạo thành không gian riêng cho mèo. Ảnh: Tóutiáo
Bếp hình chữ L, giúp tối ưu diện tích mặt bàn. Ảnh: Tóutiáo
Phòng tắm sử dụng kính mờ ngăn khu vực tắm, giúp hạn chế nước bắn ra ngoài. Ảnh: Tóutiáo
Video: Căn hộ 25m2 đáp ứng nhu cầu an cư của người trẻ. Nguồn: VTV24
Bài liên quan

