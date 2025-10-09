Hà Nội

Cam ngũ giác độc lạ gần 1 triệu đồng/kg vẫn khan hàng

Kinh doanh

Những quả cam ngũ giác mang ý nghĩa đỗ đạt, may mắn và thành công có giá không rẻ tại Nhật Bản nhưng vẫn luôn trong tình trạng khan hàng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nhật Bản nổi tiếng với những trái cây có hình dáng kỳ lạ và đắt đỏ. Một trong số đó phải kể đến cam ngũ giác. Ảnh: SoraNews24
Đây là sản phẩm của các nông dân trồng tại tỉnh Ehime (Nhật Bản). Ảnh: SoraNews24
Giống cây cam ngũ giác được lai tạo bằng công nghệ sinh học giữa cam và quýt. Ảnh: SoraNews24
Nông dân cẩn thận bọc từng quả cam vào khuôn để khi quả lớn lên sẽ tạo thành các cạnh nhọn. Ảnh: Getty
Tuy nhiên, mỗi vụ cam chỉ có vài trăm quả bán ra thị trường. Ảnh: Getty
Do cách trồng đặc biệt nên mỗi kg cam ngũ giác ở Nhật Bản có giá cao, khoảng 700.000 đồng/kg, và luôn trong tình trạng khan hiếm hàng. Ảnh: SoraNews24
Không nổi tiếng như dưa hấu vuông nhưng cam ngũ giác mang ý nghĩa đặc biệt. Ảnh: Getty
Người Nhật Bản tin rằng, ăn quả cam ngũ giác sẽ giúp các sĩ tử có một kỳ thi đỗ đạt, luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Ảnh: Food Republic
Khi bổ ra, các múi cam bên trong sắp xếp rất đều đặn, cân đối, vuông thành sắc cạnh, tượng trưng cho âm dương ngũ hành hài hoà. Ảnh: Food Republic
#Cam ngũ giác độc lạ #Nông nghiệp Nhật Bản #Trái cây hình kỳ lạ #Ý nghĩa phong thủy #Giá trị cao #khan hiếm

