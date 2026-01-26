Hà Nội

Kinh doanh

Các mốc nộp thuế, tờ khai năm 2026 cần lưu ý để tránh bị phạt

Cơ quan thuế thống kê các mốc thời gian nộp tờ khai và nộp thuế trong cả năm 2026 để cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp lưu ý nộp đúng hạn, tránh bị xử phạt.

Theo Nguyễn Lê/vietnamnet.vn

Nhằm hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nộp thuế, tờ khai đúng hạn, tránh bị xử phạt, Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai lưu ý các mốc thời gian trong 12 tháng của năm 2026 như sau:

Tháng 1/2026:

- Ngày 20/1: Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 12/2025 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 30/1: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý IV/2025 (Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 2/2: Nộp tờ khai thuế GTGT quý IV/2025 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 2/2026:

- Ngày 20/2: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 1/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 3/2026:

- Ngày 20/3: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 2/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 31/3: Nộp quyết toán thuế TNDN và quyết toán thuế TNCN năm 2025 (Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

nop-thue.jpg
Người nộp thuế cần chú ý các mốc nộp thuế, tờ khai trong năm 2026 để tránh bị phạt. Nguồn: Thuế tỉnh Quảng Trị

Tháng 4/2026:

- Ngày 20/4: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 3/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP).

Tháng 5/2026:

- Ngày 4/5: Nộp thuế TNDN tạm tính quý I/2026 (Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế và Nghị định 91/2022).

- Ngày 4/5: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN quý I/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Nghị định 91/2022).

- Ngày 20/5: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 4/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 6/2026:

- Ngày 22/6: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 5/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 7/2026:

- Ngày 20/7: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 6/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022).

- Ngày 30/7: Nộp thuế TNDN tạm tính quý II/2026 (Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 31/7: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN quý II/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 8/2026:

- Ngày 20/8: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 7/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 9/2026:

- Ngày 21/9: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 8/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022).

Tháng 10/2026:

- Ngày 20/10: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 9/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)

- Ngày 30/10: Nộp thuế TNDN tạm tính quý III/2026 (Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

- Ngày 2/11: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN quý III/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 11/2026:

- Ngày 20/11: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 10/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Tháng 12/2026:

- Ngày 21/12: Nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN tháng 11/2026 (Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022).

Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai lưu ý, các mốc thời gian nêu trên áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh thuế.

vietnamnet.vn
