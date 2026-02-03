Hà Nội

Sống Khỏe

Bỏng điện nguy kịch khi dựng cây nêu đón Tết, cách gì phòng tránh?

Cây nêu làm bằng tre tươi chứa nhiều nước, có khả năng dẫn điện rất tốt. Do đó, chỉ cần ngọn cây tiến sát hoặc chạm vào dây điện là gây phóng điện nguy hiểm.

Thúy Nga

Bỏng nhiều nơi biến chứng nguy kịch

Ngày 2/2/2026, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (HNĐK) Nghệ An vừa tiếp nhận và cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân N.T.H (trú tại xã Nhân Hòa, Nghệ An) bị điện giật nghiêm trọng trong lúc dựng cây nêu đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo lời kể từ gia đình, vào chiều ngày 01/02/2026, trong lúc vợ chồng chị H. đang dựng cây nêu bằng tre tươi trước nhà, phần ngọn cây không may chạm vào đường dây điện phía trên. Luồng điện cao thế đã phóng xuống khiến cả hai vợ chồng bị điện giật.

Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Anh Sơn, chị H. đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, chấn thương phức tạp.

cay-neu.jpg
cay-neu-2.jpg

Mức độ bỏng: Bỏng điện độ III, IV, V tại vùng ngực, vai trái và đặc biệt là cẳng bàn tay phải.

Biến chứng: Chèn ép khoang cấp cẳng bàn tay phải. Do vết bỏng độ III, IV, V bao quanh cổ tay, bệnh nhân đang đứng trước nguy cơ cao phải cắt cụt cẳng tay phải.

Tình trạng hiện tại: Dù đã được phẫu thuật cấp cứu rạch mở khoang để giải áp, nhưng bàn tay phải vẫn tím tái, hồi lưu máu rất kém và thoát dịch nhiều.

cay-neu-5.jpg
Bỏng nghiêm trọng do cây nêu - Ảnh BVCC

Khuyến cáo phòng tránh tai nạn điện khi dựng cây nêu

Để niềm vui đón Tết được trọn vẹn và an toàn, người dân cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện sau đây:

Quan sát khoảng cách an toàn: Trước khi dựng cây nêu, cần quan sát kỹ hệ thống đường dây điện xung quanh. Đảm bảo khoảng cách từ cây nêu đến đường dây điện (kể cả khi cây bị đổ hoặc nghiêng) luôn ở mức an toàn theo quy định của ngành điện.

Lựa chọn vị trí: Tuyệt đối không dựng cây nêu ngay dưới đường dây điện hoặc gần các trạm biến áp, thiết bị điện cao thế.

Chất liệu cây nêu: Cây nêu thường làm bằng tre tươi vốn chứa nhiều nước, có khả năng dẫn điện rất tốt. Do đó, chỉ cần ngọn cây tiến sát hoặc chạm vào dây điện là có thể gây phóng điện nguy hiểm đến tính mạng.

cay-neu-4.jpg
Phẫu thuật vết bỏng - Ảnh BVCC

Hỗ trợ chuyên môn: Nếu vị trí dự định dựng cây nêu nằm gần hành lang an toàn lưới điện, hãy liên hệ với đơn vị quản lý điện lực địa phương để được tư vấn hoặc hỗ trợ giám sát an toàn.

Xử lý khi có sự cố: Nếu xảy ra va chạm với đường dây điện, tuyệt đối không được lao vào cứu người bị nạn khi chưa ngắt nguồn điện. Cần dùng vật dụng cách điện (gậy gỗ khô, nhựa) để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và gọi ngay cấp cứu 115.

Hãy cẩn trọng để Tết là dịp đoàn viên, không phải là nỗi đau vì sự bất cẩn.

