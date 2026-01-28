Bộ Quốc phòng thông tin vụ máy bay YAK-130 rơi tại Đắk Lắk

Sáng ngày 28/1, một máy bay quân sự gặp sự cố và rơi tại khu vực núi Hòn Vịnh, khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiển máy bay YAK-130, thực hiện bài bay (Bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7h27, ngày 28/1/2026.

Vị trí rơi máy bay. Ảnh: TTXVN

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h44 phút, phi công Đinh Thành Trung đã nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được, phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công đã bình phục.

Theo thông tin, máy bay va vào núi Hòn Vịnh (khu vực phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

Hiện tại Trung đoàn Không quân 940 đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.