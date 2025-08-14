Biển số ôtô siêu VIP 99A - 999.99 lập kỷ lục tới 21,8 tỷ đồng

Biển số “ngũ quý 9” 99A-999.99 của Bắc Ninh vừa lập kỷ lục đấu giá, được chốt với giá hơn 21,8 tỷ đồng nhờ ý nghĩa đặc biệt và độ hiếm có khó tìm.

Video: Biển số ôtô 99A-999.99 trúng đấu giá gần 22 tỷ đồng (Theo HTV).

Chiều 12/8 vừa qua, trong phiên đấu giá biển số ôtô, biển số 99A-999.99 thuộc tỉnh Bắc Ninh đã tìm được chủ nhân với mức giá hơn 21,8 tỷ đồng, trở thành biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất từ trước đến nay.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, trong ngày, công ty đã tiến hành đấu giá 80.000 biển số xe chia làm 8 ca (4 ca buổi sáng, 4 ca buổi chiều), mỗi ca kéo dài 25 phút. Trong số này, có khoảng 50.000 biển số xe máy và 30.000 biển số ô tô.

Riêng buổi chiều, biển số 99A-999.99 đã tạo nên kỷ lục mới về giá trị đấu giá. Ngoài ra, nhiều biển số ô tô khác cũng đạt mức giá cao, như biển 15K-699.99 trúng hơn 1 tỷ đồng và biển 30B-299.99 trúng 915 triệu đồng.

Biển số siêu VIP 99A - 999.99 lập kỷ lục, vượt mốc 21,8 tỷ đồng.

Biển số 99A-999.99 được giới chơi xe và sưu tầm biển số đánh giá là vô cùng đặc biệt. Con số “99” là số lớn nhất trong dãy số tự nhiên có hai chữ số, tượng trưng cho sự viên mãn, bền vững và trường tồn.

Trong quan niệm phong thủy, số 9 được gọi là “Cửu” mang ý nghĩa trường cửu – lâu dài, vĩnh viễn.

Việc lặp lại tới 5 chữ số 9 liên tiếp tạo thành “ngũ quý 9” càng được coi là đỉnh cao của sự may mắn và quyền lực, thường được săn lùng bởi giới kinh doanh và sưu tầm để thể hiện đẳng cấp, địa vị.

Ngoài ra, chữ “A” trên biển số ô tô tại Việt Nam thường dành cho xe cá nhân, khiến biển 99A-999.99 càng trở nên giá trị với những ai muốn khẳng định dấu ấn riêng.

Biển số 99A-999.99 được giới chơi xe đánh giá là vô cùng đặc biệt.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sau 6 phiên đấu giá biển số ô tô (từ ngày 15/9/2023 đến nay), tổng số tiền thu được đã lên tới gần 6.600 tỷ đồng, toàn bộ nộp vào ngân sách Nhà nước.

Việc đấu giá biển số không chỉ thỏa mãn nhu cầu sở hữu của những người đam mê biển đẹp, biển độc mà còn góp phần tạo nguồn thu lớn, minh bạch và hợp pháp cho ngân sách.

Đồng thời, hình thức này cũng giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và thúc đẩy tính công khai, cạnh tranh trong quá trình cấp biển số xe.

Với kỷ lục hơn 21,8 tỷ đồng cho biển 99A-999.99, phiên đấu giá ngày 12/8 được xem là một dấu mốc đặc biệt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của những biển số “siêu đẹp” trên thị trường.