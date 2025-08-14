Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Biển số ôtô siêu VIP 99A - 999.99 lập kỷ lục tới 21,8 tỷ đồng

Biển số “ngũ quý 9” 99A-999.99 của Bắc Ninh vừa lập kỷ lục đấu giá, được chốt với giá hơn 21,8 tỷ đồng nhờ ý nghĩa đặc biệt và độ hiếm có khó tìm.

Thảo Nguyễn
Video: Biển số ôtô 99A-999.99 trúng đấu giá gần 22 tỷ đồng (Theo HTV).

Chiều 12/8 vừa qua, trong phiên đấu giá biển số ôtô, biển số 99A-999.99 thuộc tỉnh Bắc Ninh đã tìm được chủ nhân với mức giá hơn 21,8 tỷ đồng, trở thành biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất từ trước đến nay.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, trong ngày, công ty đã tiến hành đấu giá 80.000 biển số xe chia làm 8 ca (4 ca buổi sáng, 4 ca buổi chiều), mỗi ca kéo dài 25 phút. Trong số này, có khoảng 50.000 biển số xe máy và 30.000 biển số ô tô.

Riêng buổi chiều, biển số 99A-999.99 đã tạo nên kỷ lục mới về giá trị đấu giá. Ngoài ra, nhiều biển số ô tô khác cũng đạt mức giá cao, như biển 15K-699.99 trúng hơn 1 tỷ đồng và biển 30B-299.99 trúng 915 triệu đồng.

1-405.jpg
Biển số siêu VIP 99A - 999.99 lập kỷ lục, vượt mốc 21,8 tỷ đồng.

Biển số 99A-999.99 được giới chơi xe và sưu tầm biển số đánh giá là vô cùng đặc biệt. Con số “99” là số lớn nhất trong dãy số tự nhiên có hai chữ số, tượng trưng cho sự viên mãn, bền vững và trường tồn.

Trong quan niệm phong thủy, số 9 được gọi là “Cửu” mang ý nghĩa trường cửu – lâu dài, vĩnh viễn.

Việc lặp lại tới 5 chữ số 9 liên tiếp tạo thành “ngũ quý 9” càng được coi là đỉnh cao của sự may mắn và quyền lực, thường được săn lùng bởi giới kinh doanh và sưu tầm để thể hiện đẳng cấp, địa vị.

Ngoài ra, chữ “A” trên biển số ô tô tại Việt Nam thường dành cho xe cá nhân, khiến biển 99A-999.99 càng trở nên giá trị với những ai muốn khẳng định dấu ấn riêng.

2-6589.jpg
Biển số 99A-999.99 được giới chơi xe đánh giá là vô cùng đặc biệt.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sau 6 phiên đấu giá biển số ô tô (từ ngày 15/9/2023 đến nay), tổng số tiền thu được đã lên tới gần 6.600 tỷ đồng, toàn bộ nộp vào ngân sách Nhà nước.

Việc đấu giá biển số không chỉ thỏa mãn nhu cầu sở hữu của những người đam mê biển đẹp, biển độc mà còn góp phần tạo nguồn thu lớn, minh bạch và hợp pháp cho ngân sách.

Đồng thời, hình thức này cũng giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và thúc đẩy tính công khai, cạnh tranh trong quá trình cấp biển số xe.

Với kỷ lục hơn 21,8 tỷ đồng cho biển 99A-999.99, phiên đấu giá ngày 12/8 được xem là một dấu mốc đặc biệt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của những biển số “siêu đẹp” trên thị trường.

#Biển số ôtô 99A-999.99 #biển số 99A-999.99 của Bắc Ninh #biển số ngũ quý 9 của Bắc Ninh #biển số ngũ quý 9 gần 22 tỷ #đấu giá biển số đẹp #biển số ôtô

Bài liên quan

Xe

Lamborghini Urus biển số hơn 9,6 tỷ đồng, đắt kỷ lục ở Thụy Sĩ

Một chiếc Lamborghini Urus gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố Thụy Sĩ với biển số “ZH 24”, được đấu giá với mức giá kỷ lục 299.000 CHF (9,65 tỷ đồng)

5-9413.jpg
Chiếc biển số trên siêu SUV Lamborghini Urus này từng được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục 299.000 CHF (khoảng 9,65 tỷ đồng ) nhằm kỷ niệm chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Thụy Sĩ trước Italy tại vòng 1/8 Euro 2024. Chiến thắng này giúp đội bóng lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ góp mặt tại vòng tứ kết của một kỳ Euro.
6-1038.jpg
Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt, biển số “ZH 24” còn rất hiếm khi chỉ nó có hai chữ số, trong khi biển số thông thường tại Thụy Sĩ thường có tới sáu chữ số.
Xem chi tiết

Xe

Đấu giá biển số xe mang về ngân sách nhà nước 6.400 tỷ đồng

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an cho biết đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên đấu giá biển số xe thứ 7 trên toàn quốc.

Video: Đấu giá biển số xe thu về 6.400 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Dự kiến, hơn 1,23 triệu biển số xe của 34 tỉnh, thành phố sẽ được niêm yết công khai trước khi bước vào đấu giá. Toàn bộ danh sách biển số sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an và trang thông tin của Cục Cảnh sát giao thông theo quy định tại Nghị định 156. Thời gian niêm yết kéo dài 1 tháng trước khi bước vào phiên đấu giá chính thức, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2025, phối hợp giữa C08 và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA).

Xem chi tiết

Xe

Biển số xe máy 50AA-888.88 trúng đấu giá tới hơn 1,4 tỷ đồng

Chiếc biển số xe máy 50AA-888.88 tại TP HCM này lần đầu lên sàn đấu giá, đã có một đại gia chi tới hơn 1,4 tỷ đồng sở hữu ngũ quý 8.

Video: Đấu giá thành công 474 biển số xe máy, thu 16.937.500.000 đồng (Nguồn: HTV).

Sau hơn một tháng triển khai phiên đấu giá biển số xe lần thứ 6 theo Nghị định 156/2023/NĐ-CP, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã có hơn 34.600 biển số được đấu giá thành công, thu về gần 1.600 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới