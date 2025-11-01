Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Bí quyết để sống khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống hiện đại

Để sống khỏe và hạnh phúc, không cần bí quyết phức tạp, chỉ cần bạn sống chậm lại, yêu thương bản thân hơn và biết trân trọng những điều giản dị quanh mình.

Trương Hiền

Sức khỏe và hạnh phúc là hai giá trị không thể tách rời trong cuộc sống. Một cơ thể khỏe mạnh nuôi dưỡng tâm hồn tích cực, trong khi một tinh thần an nhiên lại giúp chúng ta sống lâu, sống đẹp hơn. Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, việc duy trì cả hai đòi hỏi sự chủ động, kiên trì và tỉnh thức mỗi ngày.

z7104479422665-c1266247dd997e772d96b84d8d1d733f.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Chăm sóc sức khỏe thể chất

Nền tảng đầu tiên của hạnh phúc chính là một cơ thể khỏe mạnh.

Ăn uống cân bằng: Ưu tiên thực phẩm tươi, nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế đồ chiên rán, đường và chất béo bão hòa.

Vận động mỗi ngày: Chỉ cần 30 phút đi bộ, đạp xe, hoặc tập yoga cũng giúp cải thiện tim mạch và giảm căng thẳng.

Ngủ đủ và sâu: Giấc ngủ chất lượng là cách phục hồi tự nhiên, giúp cơ thể tái tạo năng lượng và tinh thần tỉnh táo hơn.

Giữ gìn sức khỏe tinh thần

Một tinh thần khỏe mạnh giúp ta đứng vững trước áp lực.

Học cách quản lý cảm xúc, không để những chuyện nhỏ trở thành gánh nặng lớn.

Thực hành chánh niệm, thiền định, hoặc đơn giản là hít thở sâu để kết nối lại với bản thân.

Tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị – như một buổi chiều thảnh thơi bên tách trà hay cuộc trò chuyện cùng người thân.

Nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực

Các mối quan hệ tốt đẹp là dưỡng chất tinh thần không thể thiếu.

Dành thời gian cho gia đình và bạn bè, chia sẻ, lắng nghe và quan tâm nhau thật lòng.

Giữ khoảng cách với những mối quan hệ độc hại để bảo vệ năng lượng và sự tự tin của chính mình.

Làm việc có ý nghĩa, biết nghỉ ngơi đúng lúc

Sức khỏe và hạnh phúc không chỉ đến từ nghỉ ngơi mà còn từ sự cống hiến có mục tiêu.

Làm việc bằng đam mê và niềm tin vào giá trị mình mang lại.

Biết ngắt kết nối, dành thời gian cho bản thân để phục hồi năng lượng.

Đôi khi, chậm lại chính là cách để đi xa hơn.

Biết yêu thương và trân trọng bản thân

Yêu bản thân là cách khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc.

Tự chăm sóc mình bằng chế độ sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực.

Biết tự thưởng cho bản thân, không chỉ khi thành công mà cả trong những ngày bình thường, vì bạn xứng đáng được hạnh phúc.

Quản lý căng thẳng hiệu quả

Căng thẳng là một phần của cuộc sống, nhưng nếu biết cách kiểm soát, nó có thể trở thành động lực.

Nhận diện sớm dấu hiệu stress: Mất ngủ, cáu gắt, hoặc kiệt sức.

Giải tỏa bằng cách lành mạnh như tập thể dục, trò chuyện với người đáng tin, hoặc viết nhật ký cảm xúc.

Tránh tích tụ tiêu cực, thay vào đó tập trung vào những điều bạn có thể thay đổi.

Duy trì lòng biết ơn mỗi ngày

Lòng biết ơn là chiếc chìa khóa giúp tâm hồn luôn an nhiên.

Cảm ơn cuộc sống vì những điều nhỏ bé: Sức khỏe, người thân, công việc, hay chỉ đơn giản là một ngày yên bình.

Thực hành ghi nhận điều tích cực mỗi tối, viết ra 3 điều khiến bạn thấy biết ơn hôm nay. Thói quen nhỏ này giúp tâm trí hướng về điều tốt đẹp và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực lâu dài.

Sức khỏe và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đó là kết quả của một lối sống có ý thức, một tâm thế biết yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc. Khi bạn sống chậm lại, ăn lành mạnh hơn, yêu thương chân thành hơn và biết ơn nhiều hơn, bạn đang từng bước xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và bền vững từ bên trong

#Chăm sóc sức khỏe thể chất #Giữ gìn sức khỏe tinh thần #Nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực #Lối sống cân bằng và chậm lại #Quản lý căng thẳng và cảm xúc #Thực hành lòng biết ơn

Bài liên quan

Đời sống

Kết hôn vì sợ muộn, liệu có mang lại hạnh phúc?

Nhiều người vì sợ muộn mà vội vàng cưới, để rồi sau đó nhận ra hạnh phúc không đến từ việc kịp tuổi, mà từ sự sẵn sàng và thấu hiểu giữa hai người.

Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ ngoài 30, bắt đầu cảm thấy áp lực phải lấy chồng vì sợ bị coi là ế hoặc sợ không còn cơ hội sinh con. Nhưng nếu kết hôn chỉ vì lo lắng tuổi tác, liệu hôn nhân đó có thực sự mang lại hạnh phúc?

Hôn nhân không phải là cuộc đua với thời gian. Việc cưới “cho kịp tuổi” đôi khi khiến bạn bỏ lỡ cơ hội tìm thấy người thật sự phù hợp. Hãy lắng nghe chính mình trước khi bước vào một mối quan hệ lâu dài.

Xem chi tiết

Đời sống

Bí quyết để gia đình sống khỏe, yêu thương, tràn đầy năng lượng

Chỉ cần cả nhà cùng ăn uống khoa học, vận động hợp lý và quan tâm đến nhau mỗi ngày. Đó chính là nền tảng của một gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc.

Một lối sống lành mạnh không chỉ giúp mỗi thành viên khỏe mạnh mà còn gắn kết tình cảm gia đình. Khi cả nhà cùng hướng đến mục tiêu chung: Sống vui, sống khỏe, sống tích cực thì hạnh phúc tự nhiên sẽ đến từ những điều giản dị nhất.

z7082491216364-db88f55de2f85349c43d1510dbaff285.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đời sống

Bí quyết giúp vợ chồng lệch tuổi hạnh phúc dài lâu

Có những cặp đôi chênh nhau cả một thế hệ, nhưng vẫn hạnh phúc. Bởi hôn nhân không đo bằng tuổi tác, mà bằng cách hai người cùng nhau vượt qua thử thách.

Trong tình yêu, tuổi tác chưa bao giờ là yếu tố quyết định duy nhất. Nhiều cặp đôi dù chênh lệch nhau cả chục tuổi, thậm chí vài chục tuổi, vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác trong hôn nhân không chỉ mang đến sự khác biệt về trải nghiệm sống, sức khỏe, định hướng tương lai mà còn kéo theo áp lực từ gia đình, xã hội. Làm thế nào để tình yêu vượt qua rào cản đó và duy trì sự gắn kết lâu dài?

Dưới đây là 10 yếu tố quan trọng giúp các cặp vợ chồng lệch tuổi xây dựng và gìn giữ hạnh phúc:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sống xanh để khỏe mạnh, cân bằng

Sống xanh để khỏe mạnh, cân bằng

Từ cách ăn uống, di chuyển đến nghỉ ngơi, những thói quen nhỏ hướng về thiên nhiên đang mang lại năng lượng tích cực và sức khỏe bền vững mỗi ngày.

Học cách yêu chính mình

Học cách yêu chính mình

Yêu bản thân là chìa khóa để yêu người khác đúng cách. Khi trọn vẹn với chính mình, bạn mới có thể chia sẻ tình yêu một cách tự nhiên và bền vững.

Sau 30 tuổi, yêu như thế nào cho đúng?

Sau 30 tuổi, yêu như thế nào cho đúng?

Sau tuổi 30, tình yêu không còn là những rung động vội vàng. Người ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, cân nhắc giữa con tim và lý trí để tìm kiếm hạnh phúc thật sự.