Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bệnh viện Vùng Tây Nguyên có giám đốc mới sau vụ 'nội soi tán sỏi'

Sở Y tế Đắk Lắk vừa bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thay thế người tiền nhiệm bị vướng lao lý sau vụ 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy hỏng.

Theo Hải Dương/Vietnamnet

Ngày 17/1, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Nhựt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Nhựt có hiệu lực từ ngày 20/1, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

bv.png
Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương.

Như VietNamNet thông tin, vào ngày 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977), Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974), Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ ngày 28/3 - 15/5/2024 và từ ngày 28/5 - 31/12/2024, máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng, không thể sử dụng. Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ đạo thực hiện các ca nội soi tán sỏi trái quy trình và ghi khống 255 hồ sơ bệnh án rằng đã sử dụng máy laser để thực hiện kỹ thuật.

Trong số đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán gần 274 triệu đồng, các bệnh nhân chi trả hơn 33 triệu đồng.

Đối với 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, các bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ này với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của ông Hoàng và ông Đức gây thiệt hại gần 274 triệu đồng cho quỹ bảo hiểm y tế và 58 triệu đồng của các bệnh nhân.

Sau khi ông Giáp bị bắt, Sở Y tế Đắk Lắk đã phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, phụ trách điều hành bệnh viện để đảm bảo giải quyết các công việc trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới.

Tuy nhiên, ông Thịnh có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện vì muốn tập trung chỉ đạo chuyên môn.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/bv-vung-tay-nguyen-co-giam-doc-moi-sau-vu-255-nguoi-duoc-tan-soi-du-may-hong-2482699.html
#tán sỏi #Sở Y tế Đắk Lắk #Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên #vụ 255 người được tán sỏi dù máy hỏng #Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Bài liên quan

Xã hội

Bắt hai bác sĩ vụ máy hỏng vẫn tán sỏi hàng trăm ca ở Đắk Lắk

Máy tán sỏi laser bị hỏng, không sử dụng được nhưng hai bác sĩ vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình với 255 hồ sơ bệnh án.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977) - Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu và Bùi Ngọc Đức (SN 1974) - Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên).

Hai bị can trên bị khởi tố cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xem chi tiết

Xã hội

Máy hỏng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân

255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng, nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này

Sáng 18/9, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có buổi gặp gỡ với báo chí để trao đổi về vụ việc máy tán sỏi bị hỏng gần 2 năm vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân.

gen-n-hb.jpg
Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thông tin vụ việc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới