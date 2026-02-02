Bên trong căn nhà giúp Kim Hiền lấy lại bình yên sau ly hôn

Hoa, cây cỏ trong khu vườn của Kim Hiền đa dạng, mỗi loài mang một sắc thái khác nhau giúp nữ diễn viên cảm thấy được thư giãn.
Không có gì ngạc nhiên khi Toyota chiếm ưu thế áp đảo với 8/12 mẫu trong danh sách xe ôtô bền nhất năm 2025 của Consumer Reports.
Ca sĩ Quang Lê không chỉ duy trì sức hút trên sân khấu mà còn có nguồn thu ổn định từ YouTube, giúp anh sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa.
'Hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm mới đây đã tung ra bộ ảnh xuất hiện bên 'người bạn diễn' đặc biệt đó là chú ngựa, linh vật biểu trưng cho năm 2026.
Sau Rằm tháng Chạp 2025, những con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi về tài chính, mở rộng kinh doanh và gặp quý nhân phù trợ.
Nhiều dòng chữ kiểu graffiti mang thông điệp kỳ quái, bí ẩn được tìm thấy trong một nhà tù Hy Lạp cổ đại gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Diện trang phục bay bổng, thần thái trong veo, Hoa hậu Thanh Thủy khiến khán giả không khỏi xao xuyến khi góp mặt trong concert của Hòa Minzy.
Các nhà khoa học tại Đại học Maryland đã khám phá "chìa khóa" di truyền trong bộ gene lúa mì có thể giúp gia tăng đáng kể số lượng hạt trên mỗi cây.
Các nhà vật lý thiên văn đã phát hiện phân tử hữu cơ chứa lưu huỳnh lớn nhất trong vũ trụ từ trước đến nay.
Từ 16/2, Meta thu phí mỗi phản hồi chatbot trên WhatsApp tại Italy, mở ra tiền lệ mới sau yêu cầu của cơ quan chống độc quyền nước này.
Lai Thanh Huyền - vợ rapper Rhymastic vừa khiến netizen xuýt xoa với loạt ảnh bikini khoe trọn vẻ rạng rỡ và vóc dáng quyến rũ dù đang ở giữa thai kỳ.
Honda CR-V e:HEV thế hệ thứ 6 được lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ với những nâng cấp đáng giá, mang đến thêm lựa chọn và trải nghiệm tiện nghi hơn cho khách hàng.
Quỳnh Trương mới đây còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, kết hợp cùng khăn voan mềm mại.
Mẫu xe địa hình phong cách hoài cổ này trông giống Toyota Land Cruiser 70 Series, nhưng dưới nắp ca-pô chỉ là động cơ 1.5L nhỏ gọn của Suzuki Jimny.
Xuất hiện trong bộ cổ phục Việt Nam cầu kỳ và sang trọng, Nguyễn Lâm Thảo Tâm khiến khán giả trầm trồ bởi vẻ đẹp thanh tú cùng thần thái đậm chất cung đình.
BMW X3 30 M Sport Pro 2026 vừa xuất hiện tại Việt Nam với giá tạm tính 2,89 tỷ đồng cùng hiệu suất 258 mã lực, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLC 300.
YouTuber kiêm 'thánh mukbang' Hàn Quốc Heebab khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh mới, cho thấy vóc dáng săn chắc và gọn gàng.
Những phiến đá mặt trời cổ đại được tìm thấy ở Đan Mạch là vật tế lễ Thời Kỳ Đồ Đá Mới nhằm hồi sinh mặt trời sau một vụ phun trào núi lửa.
Hải mã (Odobenus rosmarus) là loài thú biển khổng lồ vùng Bắc Cực, gây ấn tượng mạnh bởi cặp ngà dài và lối sống bầy đàn đặc trưng.
Từng là loài hoa kén người chơi, mộc lan đang tạo sức hút mạnh trên thị trường hoa Tết Nguyên đán năm nay.
Xuất hiện trong bộ bikini trong chuyến du lịch, bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thành là Trần Bích Hạnh được khen ngợi vóc dáng thon gọn, gợi cảm.