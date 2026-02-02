Hà Nội

Bên trong căn nhà giúp Kim Hiền lấy lại bình yên sau ly hôn

Bất động sản

Bên trong căn nhà giúp Kim Hiền lấy lại bình yên sau ly hôn

Hoa, cây cỏ trong khu vườn của Kim Hiền đa dạng, mỗi loài mang một sắc thái khác nhau giúp nữ diễn viên cảm thấy được thư giãn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Kim Hiền chọn cách lui về căn nhà riêng tại Mỹ với khu vườn ngập tràn hoa lá. Ảnh: FB Kim Hien
Đây là nơi nữ diễn viên học cách lắng nghe bản thân và tìm lại nhịp đập bình yên cho trái tim. Ảnh: FB Kim Hien
Với Kim Hiền, ngôi nhà như một thực thể sống, cùng cô chia sẻ những tâm tư thầm kín nhất. Ảnh: FB Kim Hien
Ánh đèn dịu nhẹ trong căn nhà vừa để trang trí, vừa như vỗ về giúp Kim Hiền giữ lại những ký ức đẹp và xoa dịu nỗi đau vừa đi qua. Ảnh: FB Kim Hien
Nội thất trong nhà không chạy theo sự hào nhoáng mà tập trung vào cảm xúc, mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế. Ảnh: FB Kim Hien
Từ trong ra ngoài, căn nhà ngập tràn hoa lá và cây xanh. Ảnh: FB Kim Hien
Qua khung cửa sổ có thấy khu vườn xanh mát. Ảnh: FB Kim Hien
Đủ các loài hoa đua nhau khoe sắc. Ảnh: FB Kim Hien
Có thể nói, khu vườn là nơi chứng kiến sự hồi sinh của Kim Hiền sau ly hôn. Ảnh: FB Kim Hien
Ngoài ra, cây ăn trái cũng trĩu cành. Ảnh: FB Kim Hien
Mỗi ngày được thấy cây xanh sinh sôi, trổ hoa, kết trái...Kim Hiền bỗng thấy cuộc sống gần thiên nhiên hơn. Ảnh: FB Kim Hien
Trái cây chín lặng lẽ mà đầy sức sống. Ảnh: FB Kim Hien
#Khu vườn thư giãn sau ly hôn #Nghỉ dưỡng và hồi sinh cá nhân #Không gian sống bình yên #Ý nghĩa của cây cối và hoa trong đời #Nội thất cảm xúc nhẹ nhàng #Chốn an yên của Kim Hiền

