Bé gái 3 tuổi nhặt được viên đá bọ hung quý hiếm 3.800 năm

Một bé gái 3 tuổi nhặt được một "viên đá đẹp" trong lúc đi dạo, hóa ra đó là một kho báu 3.800 năm tuổi.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Trong một chuyến đi dạo cùng gia đình tại một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất của Israel, một bé gái 3 tuổi đã có một khám phá đáng kinh ngạc. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Trong một chuyến đi dạo cùng gia đình tại một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất của Israel, một bé gái 3 tuổi đã có một khám phá đáng kinh ngạc. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Thứ thoạt nhìn ban đầu tưởng chỉ là một "viên đá đẹp", nhưng hóa ra lại là một tượng đá con bọ hung Ai Cập cổ đại, một báu vật có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Thứ thoạt nhìn ban đầu tưởng chỉ là một "viên đá đẹp", nhưng hóa ra lại là một tượng đá con bọ hung Ai Cập cổ đại, một báu vật có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Các chuyên gia đã xác định vật thể này là một tượng đá nhỏ Thời Kỳ Đồ Đồng Giữa, được thiết kế theo hình dạng của một con bọ hung, một loài vật linh thiêng đối với người Ai Cập cổ đại và tượng trưng cho sự tái sinh và sự sống. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Các chuyên gia đã xác định vật thể này là một tượng đá nhỏ Thời Kỳ Đồ Đồng Giữa, được thiết kế theo hình dạng của một con bọ hung, một loài vật linh thiêng đối với người Ai Cập cổ đại và tượng trưng cho sự tái sinh và sự sống. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Viên đá bọ hung này được cô bé phát hiện tại Tel Azeka, một địa điểm khảo cổ nổi tiếng nằm cách Jerusalem khoảng 30 km, nơi các cuộc khai quật đang diễn ra đã hé lộ nhiều tầng văn minh cổ đại. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Viên đá bọ hung này được cô bé phát hiện tại Tel Azeka, một địa điểm khảo cổ nổi tiếng nằm cách Jerusalem khoảng 30 km, nơi các cuộc khai quật đang diễn ra đã hé lộ nhiều tầng văn minh cổ đại. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Tuy nhiên, phát hiện đặc biệt này lại không hề bình thường, nhất là khi nó đến từ một người trẻ tuổi như vậy. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Tuy nhiên, phát hiện đặc biệt này lại không hề bình thường, nhất là khi nó đến từ một người trẻ tuổi như vậy. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Gia đình ngay lập tức liên hệ với Cơ quan Cổ vật Israel, và sau đó họ xác nhận rằng, hiện vật này không chỉ độc đáo mà còn là một tượng đá con bọ hung Ai Cập chính hiệu có niên đại gần bốn thiên niên kỷ. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Gia đình ngay lập tức liên hệ với Cơ quan Cổ vật Israel, và sau đó họ xác nhận rằng, hiện vật này không chỉ độc đáo mà còn là một tượng đá con bọ hung Ai Cập chính hiệu có niên đại gần bốn thiên niên kỷ. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Loại vật thể này vốn được dùng làm con dấu cá nhân hoặc bùa hộ mệnh trong thời cổ đại, thường chỉ được tìm thấy trong các cuộc khai quật có kiểm soát, khiến phát hiện công khai này trở nên vô cùng hiếm hoi. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Loại vật thể này vốn được dùng làm con dấu cá nhân hoặc bùa hộ mệnh trong thời cổ đại, thường chỉ được tìm thấy trong các cuộc khai quật có kiểm soát, khiến phát hiện công khai này trở nên vô cùng hiếm hoi. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
