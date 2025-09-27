Hà Nội

Bất ngờ 5 loại rau "đắt hơn vàng" chỉ dành cho nhà giàu

Kinh doanh

Hầu hết các loại rau củ đều có giá cả phải chăng, nhưng một số loại rau củ quý hiếm lại có giá đắt hơn cả vàng.

Hoàng Minh (theo Dailydish)
Chồi hoa bia được coi là loại rau đắt nhất thế giới, đôi khi có giá khoảng 350–400 bảng Anh/kg (khoảng 10 - 12 triệu đồng). Ảnh: Forager
Việc thu hoạch chồi hoa bia tốn nhiều công sức, vì mỗi mầm hoa bia non phải được hái bằng tay vào đầu mùa xuân. Ảnh: Internet
Mùa vụ ngắn và độ hiếm đẩy giá chồi hoa bia tăng cao. Thêm nữa, các đầu bếp coi trọng hương vị đất, hơi đắng của chúng, giúp tăng thêm hương vị cho các món ăn ngon. Ảnh: Internet
Loại khoai tây này chỉ có thể thu hoạch trong một tuần vào tháng 5 và luôn được hái bằng tay. Chúng dễ bị dập nên càng trở nên quý giá. Ảnh: Getty
Rau bina Yamashita Nhật Bản được trồng trong điều kiện kiểm soát, giá khoảng 15 bảng Anh/pound (gần 1 triệu đồng/kg). Ảnh: Indiatimes
Mỗi lá rau đều được kiểm tra cẩn thận, với nhiệt độ và đất luôn theo dõi chặt chẽ. Ảnh: Renee's Garden
Măng tây dại thu hoạch từ vùng nông thôn nước Pháp có thể được bán với giá 30–40 bảng Anh (gần 1 - 1,2 triệu đồng) cho một bó nhỏ trong mùa ngắn ngủi. Ảnh: The Connexion
Không giống như măng tây trồng, những ngọn măng tây này mỏng hơn nhiều và có hương vị đậm đà, cô đặc hơn. Ảnh: Totally Wild UK
Được coi là một trong những đặc sản tuyệt vời nhất của Nhật Bản, nấm matsutake chỉ phát triển mạnh trong môi trường rừng cụ thể và ngày càng trở nên khan hiếm. Ảnh: Britannica
Giá nấm matsutake có thể tăng vọt lên đến 800 - 1.000 bảng Anh/kg (24 - 30 triệu đồng) tùy theo chất lượng và mùa vụ. Ảnh: Britannica
