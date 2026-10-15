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Xã hội

Bắt khẩn cấp kẻ bắn bạn trọng thương ở Lào rồi trốn về Việt Nam

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Đình Giang (TP Hà Nội ) đã dùng súng bắn đồng nghiệp trọng thương tại một khách sạn ở Lào rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hạo Nhiên

Ngày 15/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) để điều tra về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về trường hợp anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu với hai vết thương do đạn bắn ở vùng bụng và đùi.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định vụ việc xảy ra vào sáng 2/9 tại phòng 45, khách sạn Viêng Khăm, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Thời điểm này, anh Phạm Anh Tuấn đang ngủ trong phòng thì một người bịt mặt xông vào, dùng súng bắn hai phát khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn.

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Đối tượng Nguyễn Đình Giang tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp xác minh, truy xét nghi phạm.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đình Giang là nghi phạm gây án. Giang và anh Tuấn là đồng nghiệp tại Lào, do mâu thuẫn cá nhân, Giang bị cáo buộc dùng súng ngắn bắn anh Tuấn, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sau khi về nước, Giang di chuyển lên tỉnh Lai Châu với ý định vượt biên sang Trung Quốc nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Đến ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Đình Giang.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video tranh chấp đất giáp ranh, chú cháu đâm nhau tử vong. (Nguồn: THĐT)
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