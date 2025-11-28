Bắt đối tượng nổ súng tại đám cưới ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ thành công đối tượng nổ súng tại một đám cưới ở thôn Phố Hoà, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh.

Tối 28/11, thông tin từ Công an xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp điều tra, làm rõ và tạm giữ Trương Văn Bạch (39 tuổi, trú thôn Phố Hương, xã Hương Phố) liên quan đến vụ sử dụng súng tại một đám cưới.

Trước đó, ngày 18/11, người dân phản ánh đã trình báo tới Công an xã Hương Phố về việc tại đám cưới của anh D.V.N (trú thôn Phố Hoà, xã Hương Phố) có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng đạn.

Đối tượng Trương Văn Bạch tại cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Công an xã Hương Phố đã báo cáo, phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan, huy động tối đa lực lượng, tập trung truy xét, rà soát để điều tra, xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định Trương Văn Bạch là nghi can thực hiện hành vi nổ súng tại đám cưới của anh N. và mời về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bạch khai nhận vào đêm tổ chức đám cưới của anh N., Bạch đã sử dụng khẩu súng bắn chỉ thiên lên trời. Bạch cũng đã giao nộp một khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

