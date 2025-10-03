Bão số 11 Matmo thành cuồng phong khi vào biển Đông, gió giật cấp 15

Bão Matmo dự báo sẽ đổ bộ Bắc Luzon (Philippines) trước khi đi vào Biển Đông và có khả năng tăng cấp nhanh đạt tới cấp 12, giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Vào 13h ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Vị trí dự kiến ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Cường độ gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 (cuồng phong).

Vùng nguy hiểm nằm từ vĩ tuyến 16,0 đến 21,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 13h ngày 5/10, Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và còn khả năng mạnh thêm. Vị trí dự kiến ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Cường độ gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Bắc và từ kinh tuyến 108,0 đến 117,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

Lúc 13h ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí dự kiến ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động dữ dội. Từ ngày 4/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

