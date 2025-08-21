Hà Nội

Xã hội

8 cán bộ ở Quảng Ninh vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước

8 cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thiên Tuấn

Ngày 21/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan cấp xã, phường trên địa bàn vì có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

11.jpg

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc lưu giữ, soạn thảo tài liệu không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất thông tin mật. Theo pháp luật, bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức và nghĩa vụ bắt buộc đối với từng cán bộ, công chức, viên chức và mỗi công dân.

Những hành vi như tự ý sao chụp, phát tán, đăng tải trên mạng xã hội hoặc lưu trữ tài liệu trong điều kiện không an toàn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

