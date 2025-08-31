Hà Nội

77 ứng dụng độc hại bị Google xóa người dùng cần gỡ ngay

Số hóa

Hơn 19 triệu lượt tải 77 ứng dụng Android chứa mã độc đã bị Google xóa bỏ, nhưng chuyên gia cảnh báo người dùng cần kiểm tra và gỡ ngay nếu lỡ cài đặt.

Thiên Trang (TH)
Nhóm Threat Labs của Zscaler vừa phát hiện 77 ứng dụng Android độc hại trên Google Play với tổng hơn 19 triệu lượt tải.
Các ứng dụng này chứa nhiều loại mã độc, trong đó nguy hiểm nhất là trojan ngân hàng Anatsa, còn gọi là Tea Bot.
Joker - loại phần mềm độc hại chiếm gần 25% số ứng dụng, có khả năng đánh cắp tin nhắn, danh bạ, thực hiện cuộc gọi và tự động đăng ký dịch vụ trả phí.
Một số ứng dụng giả dạng game hay công cụ chỉnh ảnh, nhưng thực chất âm thầm đánh cắp dữ liệu đăng nhập và thông tin nhạy cảm.
Riêng trojan Anatsa đã nhắm tới hơn 831 ứng dụng ngân hàng và ví điện tử trên toàn cầu.
Thủ đoạn mới của hacker là ngụy trang dưới app Document Reader - File Manager, rồi cài cắm mã độc sau khi người dùng đã cài đặt.
Google đã nhanh chóng gỡ bỏ toàn bộ ứng dụng độc hại này khỏi Play Store để giảm rủi ro cho người dùng.
Chuyên gia khuyến cáo cần bật Play Protect, gỡ ứng dụng khả nghi, đổi mật khẩu và chỉ tải app từ nhà phát triển uy tín.
Thiên Trang (TH)
#ứng dụng độc hại #Google Play #mã độc Android #trojan Anatsa #Joker malware #bảo mật điện thoại

