Du lịch

7 hành trình đón Tết độc đáo khắp Việt Nam cho mùa xuân đáng nhớ

Tết không chỉ là pháo hoa và chợ hoa rực rỡ, mà còn là hành trình khám phá những nghi lễ, phong tục độc đáo khắp ba miền Việt Nam.

Vân Giang (Tổng hợp)

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới, mà còn là dịp để mỗi người tìm về những giá trị văn hóa nguyên bản. Khi xu hướng du lịch năm 2026 nghiêng về những trải nghiệm cá nhân hóa và chiều sâu bản địa, nhiều du khách chọn rời xa lịch trình quen thuộc để khám phá những “tọa độ” mang đậm hồn Tết Việt từ miền biển phương Nam đến làng cổ miền núi phía Bắc.

hue.jpg
Ảnh tcdulichtphcm

Dưới đây là 7 trải nghiệm Tết độc đáo, nơi du khách có thể chạm vào những lát cắt văn hóa đặc sắc, lắng nghe câu chuyện truyền thống và đón một mùa xuân theo cách thật khác.

Đêm giao thừa trầm mặc ở Côn Đảo

Giữa không khí pháo hoa rộn ràng ở nhiều thành phố lớn, đêm giao thừa tại Côn Đảo lại diễn ra trong sự tĩnh lặng và thành kính. Từ khoảng 22h, dòng người bắt đầu hướng về Nghĩa trang Hàng Dương, thắp nến và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

con-dao5.jpg
Ảnh tcdulichtphcm

Không ồn ào, không náo nhiệt, khoảnh khắc chuyển giao năm mới nơi đây là sự hòa quyện giữa ánh nến, khói hương và tiếng sóng biển đêm. Một trải nghiệm giao thừa đầy suy tư, giúp du khách cảm nhận sâu sắc truyền thống tri ân và lòng biết ơn của người Việt.

“Tết ăn than” của người Gié Triêng ở Quảng Ngãi

Tại vùng cao nguyên miền Trung, đồng bào Gié Triêng có một nghi thức năm mới độc đáo: phủ than lên người để cầu may. Các chàng trai vào rừng lấy than, mang về chia sẻ cùng cộng đồng với quan niệm càng dính nhiều than, năm mới càng nhiều phúc lộc.

tet-an-than-cua-nguoi-gie-trieng-o-quang-ngai.jpg
Ảnh iVIVU

Du khách có thể kết hợp trekking làng Kon K'tu, tìm hiểu đời sống của cộng đồng Bahnar và Gié Triêng, lắng nghe tiếng cồng chiêng vang vọng giữa núi rừng trong những ngày đầu xuân.

Lễ dựng nêu cung đình ở Đại Nội Huế

Tại cố đô Huế, Tết bắt đầu bằng nghi lễ Thướng Tiêu dựng cây nêu theo nghi thức cung đình triều Nguyễn. Trong không gian trang nghiêm của Đại Nội, các vệ binh mặc triều phục tái hiện nghi lễ xưa, đánh dấu thời khắc hoàng cung chính thức bước vào kỳ nghỉ năm mới.

le-dung-neu-cung-dinh-o-dai-noi-hue.jpg
Ảnh huengaynay

Tham gia tour khám phá kinh thành và lăng tẩm dịp này, du khách không chỉ chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính mà còn hiểu thêm tầng nghĩa văn hóa ẩn sau từng biểu tượng, từng nghi thức truyền thống.

Sắc xuân sông nước ở Cần Thơ

Ở miền Tây, Tết hiện diện qua mâm ngũ quả “Cầu – Dừa – Đủ – Xoài” với ước vọng đủ đầy, sung túc. Khi bình minh lên, Chợ nổi Cái Răng rực rỡ sắc hoa xuân, những chiếc ghe chở đầy cúc, vạn thọ, mai vàng xuôi dòng như một khu vườn nổi.

sac-xuan-song-nuoc-o-can-tho.jpg
Ảnh Vietnamnet

Các tour khám phá miệt vườn thường đưa du khách ghé thăm nhà dân, cùng chuẩn bị bữa cơm “rước ông bà” và cảm nhận không khí sum vầy đặc trưng của miền sông nước.

Tết giữa làng đá cổ Khuổi Ky (Cao Bằng)

Ẩn mình giữa núi non trùng điệp, làng đá Khuổi Ky gây ấn tượng với những ngôi nhà sàn bằng đá có tuổi đời hàng thế kỷ. Dịp Tết, người Tày nơi đây đón xuân bằng câu hát then mượt mà và những chuyến du xuân tới thác Bản Giốc.

tet-giua-lang-da-co-khuoi-ky-cao-bang.jpg
Ảnh Báo Tiền Phong

Du khách có thể kết hợp tham quan động Ngườm Ngao nơi hệ thống nhũ đá được thắp sáng lung linh, tạo nên khung cảnh huyền ảo trong những ngày đầu năm.

Múa lân và bài chòi ở Hội An

Trong không gian phố cổ vàng rực, tiếng trống lân vang lên rộn rã len qua từng mái nhà cổ. Không chỉ xem biểu diễn, du khách còn có thể hòa mình vào trò chơi bài chòi – loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng miền Trung.

mua-lan-va-bai-choi-o-hoi-an.jpg
Ảnh daivietourist

Một buổi học làm đèn lồng đầu xuân sẽ mang đến trải nghiệm sáng tạo thú vị, để mỗi du khách tự tay tạo nên món quà mang biểu tượng may mắn cho năm mới.

Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, Đường Lâm lưu giữ gần như nguyên vẹn dáng hình làng quê Bắc Bộ. Tết nơi đây gắn với cổng làng rêu phong, tường đá ong đỏ thẫm và những câu đối viết tay còn thơm mùi mực tàu.

8b3bd746fd6673382a77.jpg
Ảnh Kim Hoa

Trong không gian thanh bình ấy, các bậc cao niên quây quần uống trà, làm lễ gia tiên, tái hiện bức tranh Tết cổ truyền dung dị một sự đối lập thú vị với nhịp sống hối hả nơi đô thị.

Từ miền biển phương Nam đến miền núi phía Bắc, mỗi vùng đất đều mang một sắc thái Tết riêng biệt. Nếu pháo hoa và hội chợ là phần nổi rực rỡ, thì những nghi lễ thầm lặng, phong tục đặc thù và đời sống cộng đồng mới chính là phần sâu lắng làm nên bản sắc.

Mùa xuân 2026, thay vì đi theo “công thức” quen thuộc, hãy thử một hành trình khác nơi du khách không chỉ du lịch, mà còn thực sự sống trong không khí Tết của từng vùng miền Việt Nam.

