4 điểm đến biển đảo đẹp, dễ đi từ TP HCM cho dịp Tết Nguyên đán

Đổi gió đầu năm với những điểm đến biển đảo hấp dẫn như Hòn Sơn, Bình Hưng, Hòn Nưa, phù hợp cho chuyến đi ngắn, trải nghiệm mới mẻ, bình yên.

Sau một năm bận rộn với công việc và những guồng quay không dứt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính là khoảng lặng quý giá để mỗi người tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn ngày, đủ xa để đổi gió nhưng cũng đủ gần để không mệt mỏi vì di chuyển.

Ảnh Vitenambooking

Nếu còn băn khoăn chưa biết nên đi đâu, 4 điểm đến biển đảo dưới đây sẽ là gợi ý lý tưởng, phong cảnh đẹp, trải nghiệm đa dạng, dễ đi từ TP HCM và chi phí vừa túi tiền.

Vũng Tàu

Chỉ mất khoảng hai giờ di chuyển từ TP HCM, Vũng Tàu luôn là lựa chọn “an toàn” nhưng chưa bao giờ nhàm chán cho những chuyến đi ngắn ngày dịp Tết. Thành phố biển này có đủ mọi cung bậc trải nghiệm: từ nhịp sống sôi động đến những khoảng lặng thư thả bên bờ sóng.

Ảnh nguồn Internet

Buổi sáng, du khách có thể tản bộ dọc bãi biển, hít hà vị mặn của gió và đón bình minh lên từ mặt nước. Buổi trưa là lúc lý tưởng để dừng chân ở một quán cà phê view biển, thảnh thơi nhìn sóng vỗ. Khi màn đêm buông xuống, Vũng Tàu trở nên rộn ràng hơn với các hoạt động vui chơi, đón năm mới, dạo phố biển và thưởng thức ẩm thực.

Ảnh iVIVU

Hải sản tươi ngon, bánh khọt nóng hổi hay những quán ăn đêm lúc nào cũng đông khách chính là “đặc sản” níu chân du khách. Đặc biệt, việc di chuyển ngày càng thuận tiện bằng xe buýt, tàu cao tốc khiến Vũng Tàu luôn là điểm đến dễ chịu cho kỳ nghỉ Tết ngắn ngày.

Hòn Sơn – “Bali thu nhỏ” giữa biển Tây yên bình

Nếu muốn tìm một nơi vừa hoang sơ vừa đủ tiện nghi để tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm, Hòn Sơn là cái tên rất đáng để cân nhắc. Hành trình đến đảo không quá phức tạp, từ TP HCM đi xe đêm đến Rạch Giá, sau đó tiếp tục bằng tàu cao tốc.

Hòn Sơn chinh phục du khách bằng màu xanh miên man của núi rừng hòa cùng sắc biển trong vắt. Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua là chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh nơi có thể phóng tầm mắt ngắm trọn vẻ đẹp của đảo từ trên cao. Sau hành trình trekking, thưởng thức gà nướng, hải sản tươi giữa không gian biển trời lại càng thêm trọn vị.

Ảnh luhanhvietnam

Những bãi biển như Bãi Bàng với nước xanh trong, cát mịn là nơi lý tưởng để tắm biển, lặn ngắm san hô hoặc đơn giản là nằm dài thư giãn, nghe sóng vỗ. Nhịp sống chậm rãi và không khí yên bình khiến Hòn Sơn trở thành điểm đến rất “đáng tiền” cho những ngày đầu năm mới.

Hòn Nưa – vẻ đẹp hoang sơ cho những ai thích lặng yên

Ẩn mình trong vịnh Vũng Rô, Hòn Nưa vẫn là cái tên còn khá mới mẻ trên bản đồ du lịch đại chúng. Chính sự “ngủ quên” ấy lại tạo nên sức hút rất riêng cho hòn đảo nhỏ này.

Hòn Nưa gây ấn tượng bởi làn nước trong veo, bãi cát trắng mịn và những ghềnh đá vươn ra biển lớn. Đứng trên các mỏm đá cao, phóng tầm mắt ra khơi xa, du khách dễ dàng cảm nhận được sự khoáng đạt và bình yên hiếm có.

Ảnh Tripzone

Do chưa được khai thác du lịch ồ ạt, Hòn Nưa đặc biệt phù hợp với những ai muốn tránh xa đám đông, tìm về thiên nhiên nguyên bản. Tắm biển, cắm trại, ngắm hoàng hôn và đón bình minh giữa biển trời tĩnh lặng là những trải nghiệm giản dị nhưng rất đáng nhớ trong kỳ nghỉ Tết.

Đảo Bình Hưng – vịnh Vĩnh Hy

Bình Hưng và Vĩnh Hy là hai điểm đến lý tưởng để kết hợp trong cùng một chuyến đi Tết. Bình Hưng nổi tiếng với làn nước trong thấy đáy, bãi cát trắng mịn và không khí biển đảo hiền hòa. Hải đăng Hòn Chút, bãi đá trứng cùng những bữa hải sản tươi ngon là những trải nghiệm khiến du khách chỉ muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.

Cách đó không xa, vịnh Vĩnh Hy hiện ra như một bức tranh sơn thủy khi núi rừng và biển cả hòa quyện. Đây là nơi lý tưởng để đi thuyền đáy kính ngắm san hô, tham quan các đảo nhỏ hoặc trekking khám phá vườn quốc gia Núi Chúa tất cả đều mang đến cảm giác vừa thư giãn vừa mới mẻ cho những ngày đầu năm.