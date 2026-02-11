Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

4 điểm đến biển đảo đẹp, dễ đi từ TP HCM cho dịp Tết Nguyên đán

Đổi gió đầu năm với những điểm đến biển đảo hấp dẫn như Hòn Sơn, Bình Hưng, Hòn Nưa, phù hợp cho chuyến đi ngắn, trải nghiệm mới mẻ, bình yên.

Vân Giang (Tổng hợp)

Sau một năm bận rộn với công việc và những guồng quay không dứt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính là khoảng lặng quý giá để mỗi người tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn ngày, đủ xa để đổi gió nhưng cũng đủ gần để không mệt mỏi vì di chuyển.

du-lich-bien-nam-du.jpg
Ảnh Vitenambooking

Nếu còn băn khoăn chưa biết nên đi đâu, 4 điểm đến biển đảo dưới đây sẽ là gợi ý lý tưởng, phong cảnh đẹp, trải nghiệm đa dạng, dễ đi từ TP HCM và chi phí vừa túi tiền.

Vũng Tàu

Chỉ mất khoảng hai giờ di chuyển từ TP HCM, Vũng Tàu luôn là lựa chọn “an toàn” nhưng chưa bao giờ nhàm chán cho những chuyến đi ngắn ngày dịp Tết. Thành phố biển này có đủ mọi cung bậc trải nghiệm: từ nhịp sống sôi động đến những khoảng lặng thư thả bên bờ sóng.

525b00a16daee3f0babf.jpg
Ảnh nguồn Internet

Buổi sáng, du khách có thể tản bộ dọc bãi biển, hít hà vị mặn của gió và đón bình minh lên từ mặt nước. Buổi trưa là lúc lý tưởng để dừng chân ở một quán cà phê view biển, thảnh thơi nhìn sóng vỗ. Khi màn đêm buông xuống, Vũng Tàu trở nên rộn ràng hơn với các hoạt động vui chơi, đón năm mới, dạo phố biển và thưởng thức ẩm thực.

vung-tau.jpg
Ảnh iVIVU

Hải sản tươi ngon, bánh khọt nóng hổi hay những quán ăn đêm lúc nào cũng đông khách chính là “đặc sản” níu chân du khách. Đặc biệt, việc di chuyển ngày càng thuận tiện bằng xe buýt, tàu cao tốc khiến Vũng Tàu luôn là điểm đến dễ chịu cho kỳ nghỉ Tết ngắn ngày.

Hòn Sơn – “Bali thu nhỏ” giữa biển Tây yên bình

Nếu muốn tìm một nơi vừa hoang sơ vừa đủ tiện nghi để tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm, Hòn Sơn là cái tên rất đáng để cân nhắc. Hành trình đến đảo không quá phức tạp, từ TP HCM đi xe đêm đến Rạch Giá, sau đó tiếp tục bằng tàu cao tốc.

Hòn Sơn chinh phục du khách bằng màu xanh miên man của núi rừng hòa cùng sắc biển trong vắt. Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua là chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh nơi có thể phóng tầm mắt ngắm trọn vẻ đẹp của đảo từ trên cao. Sau hành trình trekking, thưởng thức gà nướng, hải sản tươi giữa không gian biển trời lại càng thêm trọn vị.

hon-son.jpg
Ảnh luhanhvietnam

Những bãi biển như Bãi Bàng với nước xanh trong, cát mịn là nơi lý tưởng để tắm biển, lặn ngắm san hô hoặc đơn giản là nằm dài thư giãn, nghe sóng vỗ. Nhịp sống chậm rãi và không khí yên bình khiến Hòn Sơn trở thành điểm đến rất “đáng tiền” cho những ngày đầu năm mới.

Hòn Nưa – vẻ đẹp hoang sơ cho những ai thích lặng yên

Ẩn mình trong vịnh Vũng Rô, Hòn Nưa vẫn là cái tên còn khá mới mẻ trên bản đồ du lịch đại chúng. Chính sự “ngủ quên” ấy lại tạo nên sức hút rất riêng cho hòn đảo nhỏ này.

Hòn Nưa gây ấn tượng bởi làn nước trong veo, bãi cát trắng mịn và những ghềnh đá vươn ra biển lớn. Đứng trên các mỏm đá cao, phóng tầm mắt ra khơi xa, du khách dễ dàng cảm nhận được sự khoáng đạt và bình yên hiếm có.

hon-nua.jpg
Ảnh Tripzone

Do chưa được khai thác du lịch ồ ạt, Hòn Nưa đặc biệt phù hợp với những ai muốn tránh xa đám đông, tìm về thiên nhiên nguyên bản. Tắm biển, cắm trại, ngắm hoàng hôn và đón bình minh giữa biển trời tĩnh lặng là những trải nghiệm giản dị nhưng rất đáng nhớ trong kỳ nghỉ Tết.

Đảo Bình Hưng – vịnh Vĩnh Hy

Bình Hưng và Vĩnh Hy là hai điểm đến lý tưởng để kết hợp trong cùng một chuyến đi Tết. Bình Hưng nổi tiếng với làn nước trong thấy đáy, bãi cát trắng mịn và không khí biển đảo hiền hòa. Hải đăng Hòn Chút, bãi đá trứng cùng những bữa hải sản tươi ngon là những trải nghiệm khiến du khách chỉ muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.

Cách đó không xa, vịnh Vĩnh Hy hiện ra như một bức tranh sơn thủy khi núi rừng và biển cả hòa quyện. Đây là nơi lý tưởng để đi thuyền đáy kính ngắm san hô, tham quan các đảo nhỏ hoặc trekking khám phá vườn quốc gia Núi Chúa tất cả đều mang đến cảm giác vừa thư giãn vừa mới mẻ cho những ngày đầu năm.

#Điểm đến biển đảo dịp Tết #Du lịch ngắn ngày từ TP HCM #Bình Hưng và Vịnh Vĩnh Hy #Trải nghiệm biển đảo yên bình #biển đảo #du lịch

Bài liên quan

Du lịch

Tour du lịch nước ngoài tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán 2026

Nhiều du khách Việt đặt tour quốc tế dịp Tết Nguyên đán 2026, chọn trải nghiệm cao cấp, đa dạng điểm đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Trung Quốc, Ai Cập.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với thời gian nghỉ lên tới 9 ngày đang khiến thị trường du lịch sôi động từ rất sớm. Bên cạnh các điểm đến trong nước, xu hướng du lịch nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt khi nhiều gia đình, nhóm khách chủ động lên kế hoạch từ trước hàng tháng để tận dụng tối đa quãng thời gian nghỉ lễ.

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách tìm hiểu và đặt tour du lịch nước ngoài dịp Tết năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ. Không chỉ các tuyến trong khu vực châu Á, các tuyến đến châu Âu, Mỹ, Úc cũng nhận được sự quan tâm lớn nhờ phù hợp với quỹ thời gian nghỉ lễ kéo dài.

Xem chi tiết

Du lịch

Khách Việt chuộng Đà Lạt du xuân Tết, Nhật Bản dẫn đầu tour xuất ngoại

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày khiến du lịch bùng nổ, Đà Lạt dẫn đầu điểm đến nội địa, trong khi du khách Việt ngày càng chuộng xuất ngoại.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài tới 9 ngày đang tạo ra làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt. Không còn giới hạn trong vài ngày chính lễ, hành trình du xuân năm nay được kéo giãn trước, trong, sau Tết, với những lựa chọn đa dạng từ nghỉ dưỡng biển đảo, cao nguyên mát lành cho đến các đô thị quốc tế giàu trải nghiệm văn hóa.

phu-quoc1.jpg
Phú Quốc được nhiều du khách tìm kiếm trong dịp Tết. Ảnh Tâm Minh Mai
Xem chi tiết

Du lịch

Lên kế hoạch du lịch Tết, du khách không nên chủ quan khi đặt phòng online

Cận Tết, các chiêu trò lừa đảo đặt phòng trực tuyến bùng phát mạnh, nhắm vào du khách và cơ sở lưu trú, gây thiệt hại tài chính và rủi ro an ninh mạng cao.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tăng cao. Lợi dụng tâm lý đặt phòng gấp rút của du khách và khối lượng giao dịch lớn trên các nền tảng trực tuyến, nhiều đối tượng đã triển khai hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại không nhỏ cho cả khách du lịch lẫn cơ sở lưu trú.

du-lich.jpg
Ảnh tcdulichtphcm
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới