6.000 người dân TP HCM tham gia đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 diễn ra sáng 8/11 tại khu vực đường Lê Duẩn, với quy mô khoảng 6.000 người tham gia.

UBND TP HCM đã ban hành văn bản chấp thuận tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11/2026, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình”.

Theo kế hoạch của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP HCM, chương trình bắt đầu lúc 6h30 ngày 8/11/2026, tại đường Lê Duẩn, đoạn phía trước Hội trường Thống Nhất, phường Sài Gòn, TP HCM. Quy mô khoảng 6.000 người, gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, luật sư, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Chương trình Đi bộ đồng hành năm 2026 do UBND phường Chợ Lớn (TP HCM) tổ chức. Ảnh minh hoạ

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP HCM là đơn vị tổ chức chương trình. Sở Tư pháp TP HCM chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đồng chủ trì, cùng các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai chương trình.

Lộ trình đi bộ dài khoảng 1,5 km, xuất phát từ đường Lê Duẩn, rẽ phải vào đường Công xã Paris, đi đường Đồng Khởi, rẽ phải vào đường Lê Lợi, tiếp tục rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ, rẽ trái vào đường Lê Thánh Tôn, rẽ phải vào đường Pasteur và đi thẳng về đích tại đường Lê Duẩn.

Chương trình gồm các hoạt động chào cờ, phát biểu phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tri ân các đơn vị đồng hành, đồng diễn khởi động tập thể và đi bộ theo từng khối lực lượng trên lộ trình được phê duyệt. Chương trình kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

Video do Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP HCM cung cấp

Người tham gia mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, khuyến khích mặc đồng phục cơ quan, đơn vị. Riêng học sinh, sinh viên mặc đồng phục thể dục của trường.

Để phục vụ chương trình, giao thông khu vực tổ chức được điều chỉnh từ 20h ngày 7/11 đến 10h ngày 8/11.

Theo kế hoạch, hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 (9/11/1946 - 9/11/2026), đồng thời gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/1.

Thông qua hoạt động thể thao cộng đồng, ban tổ chức hướng đến nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, đồng thời lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tinh thần trách nhiệm cộng đồng.