Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
6 tháng tới 3 con giáp 'vượng địa', dễ mua nhà đất giá hời

Giải mã

6 tháng tới 3 con giáp 'vượng địa', dễ mua nhà đất giá hời

Bước vào giai đoạn “vượng địa”, 3 con giáp này được quý nhân dẫn lối, cơ hội sở hữu bất động sản đẹp với giá bất ngờ rẻ đang đến rất gần.

Theo phunuso.baophunuthudo.vn
Tuổi Tỵ: Càng điềm tĩnh, càng dễ gặp đất đẹp. Người tuổi Tỵ vốn không mua sắm theo cảm tính, họ dành thời gian quan sát và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chính sự kiên nhẫn ấy khiến họ thường chốt được đúng cơ hội, nhất là khi thị trường tạm “chững” và nhiều người khác đang chờ.
Tuổi Tỵ: Càng điềm tĩnh, càng dễ gặp đất đẹp. Người tuổi Tỵ vốn không mua sắm theo cảm tính, họ dành thời gian quan sát và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chính sự kiên nhẫn ấy khiến họ thường chốt được đúng cơ hội, nhất là khi thị trường tạm “chững” và nhiều người khác đang chờ.
6 tháng tới, tuổi Tỵ dễ gặp những mảnh đất hoặc căn hộ được sang nhượng lại với giá mềm, hoặc vị trí đang mở đường, sắp tăng giá. Họ không nhất thiết phải có vốn lớn – nhưng biết cách “chọn điểm rơi” tốt.
6 tháng tới, tuổi Tỵ dễ gặp những mảnh đất hoặc căn hộ được sang nhượng lại với giá mềm, hoặc vị trí đang mở đường, sắp tăng giá. Họ không nhất thiết phải có vốn lớn – nhưng biết cách “chọn điểm rơi” tốt.
Nếu đang có kế hoạch mua nhà, người tuổi Tỵ nên chọn thời điểm từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026 – khoảng thời gian nhiều người nghỉ giao dịch, nhưng cơ hội giá hời lại xuất hiện bất ngờ.
Nếu đang có kế hoạch mua nhà, người tuổi Tỵ nên chọn thời điểm từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026 – khoảng thời gian nhiều người nghỉ giao dịch, nhưng cơ hội giá hời lại xuất hiện bất ngờ.
Họ hợp với kiểu “mua để ở lâu dài”, thay vì đầu tư lướt sóng. Mảnh đất hợp lòng sẽ đem lại không chỉ nơi an cư, mà còn là sự yên ổn tài chính dài hạn.
Họ hợp với kiểu “mua để ở lâu dài”, thay vì đầu tư lướt sóng. Mảnh đất hợp lòng sẽ đem lại không chỉ nơi an cư, mà còn là sự yên ổn tài chính dài hạn.
Tuổi Mùi: Càng tìm nơi để ở, càng gặp lộc đất. Người tuổi Mùi có xu hướng chọn chỗ ở như “tổ ấm thật sự” – gần thiên nhiên, yên tĩnh, và cân bằng với đời sống cá nhân. Có lẽ vì vậy mà nhiều người tuổi này thường vô tình gặp đất đẹp, hợp hướng, giá vừa túi tiền.
Tuổi Mùi: Càng tìm nơi để ở, càng gặp lộc đất. Người tuổi Mùi có xu hướng chọn chỗ ở như “tổ ấm thật sự” – gần thiên nhiên, yên tĩnh, và cân bằng với đời sống cá nhân. Có lẽ vì vậy mà nhiều người tuổi này thường vô tình gặp đất đẹp, hợp hướng, giá vừa túi tiền.
6 tháng tới là thời điểm họ “chạm đúng” cơ hội. Nếu đang tìm nhà vườn, nhà phố nhỏ hoặc chung cư tầm trung, rất có thể tuổi Mùi sẽ gặp người bán thiện chí, hoặc được bạn bè giới thiệu đúng nơi phù hợp.
6 tháng tới là thời điểm họ “chạm đúng” cơ hội. Nếu đang tìm nhà vườn, nhà phố nhỏ hoặc chung cư tầm trung, rất có thể tuổi Mùi sẽ gặp người bán thiện chí, hoặc được bạn bè giới thiệu đúng nơi phù hợp.
Với tuổi Mùi, đừng quá ép bản thân vào mục tiêu “mua cho bằng được”. Khi họ thoải mái, chọn nơi để sống hơn là để đầu cơ, đất sẽ “chọn lại” họ – theo đúng nghĩa tích cực nhất.
Với tuổi Mùi, đừng quá ép bản thân vào mục tiêu “mua cho bằng được”. Khi họ thoải mái, chọn nơi để sống hơn là để đầu cơ, đất sẽ “chọn lại” họ – theo đúng nghĩa tích cực nhất.
Nhóm tuổi này cũng dễ thành công khi mua đất có cây xanh, nhà gần công viên hoặc ven sông nhỏ, vì hợp phong thái sống của họ.
Nhóm tuổi này cũng dễ thành công khi mua đất có cây xanh, nhà gần công viên hoặc ven sông nhỏ, vì hợp phong thái sống của họ.
Tuổi Tuất: Mua vì tình cờ, nhưng lại trúng vận. Tuổi Tuất là nhóm “vô tình trúng đậm” – nhiều người không có kế hoạch rõ ràng, nhưng khi bạn bè rủ đi xem nhà hoặc giới thiệu đất, lại gặp đúng mảnh vừa tầm, giá tốt, hướng hợp.
Tuổi Tuất: Mua vì tình cờ, nhưng lại trúng vận. Tuổi Tuất là nhóm “vô tình trúng đậm” – nhiều người không có kế hoạch rõ ràng, nhưng khi bạn bè rủ đi xem nhà hoặc giới thiệu đất, lại gặp đúng mảnh vừa tầm, giá tốt, hướng hợp.
6 tháng tới, vận mua nhà – đất của họ khá sáng, đặc biệt là qua người quen hoặc giao dịch ngắn hạn. Tuổi Tuất có duyên với các bất động sản đã qua sử dụng nhưng còn tốt, nhà cần sửa nhẹ hoặc lô đất trong khu dân cư sẵn hạ tầng.
6 tháng tới, vận mua nhà – đất của họ khá sáng, đặc biệt là qua người quen hoặc giao dịch ngắn hạn. Tuổi Tuất có duyên với các bất động sản đã qua sử dụng nhưng còn tốt, nhà cần sửa nhẹ hoặc lô đất trong khu dân cư sẵn hạ tầng.
Điều đáng nói là, họ có trực giác khá nhạy: chỉ cần bước vào nhà, thấy “vừa mắt, dễ chịu”, thì gần như đó là mảnh đất hợp vận. (*Thông tin màn tính chất tham khảo).
Điều đáng nói là, họ có trực giác khá nhạy: chỉ cần bước vào nhà, thấy “vừa mắt, dễ chịu”, thì gần như đó là mảnh đất hợp vận. (*Thông tin màn tính chất tham khảo).
Theo phunuso.baophunuthudo.vn
phunuso.baophunuthudo.vn
Link bài gốc Copy link
https://phunuso.baophunuthudo.vn/3-con-giap-duoc-dat-chon-6-thang-toi-de-mua-nha-gia-hoi-dat-dep-ma-it-ai-ngo-193251015071000737.htm?fbclid=IwY2xjawNhhhNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMSHRFd3F1czc1SWZLWU1LAR6zU0mxwjKjIZOJ63D_5pYHjyxJ-dVXCz9fqLhpdrZ4tubY1Hee5_S0jFf19w_aem_mPqa9hspj-lahl4hbVl9PQ
#Thị trường bất động sản cuối 2025 đầu 2026 #Con giáp dễ mua nhà giá hời #Chọn thời điểm mua đất phù hợp #Tư duy đầu tư đất của tuổi Tỵ #Mùi #Tuất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự xa hoa trị giá hàng trăm tỷ đồng, bộ sưu tập kim cương đắt đỏ, và hàng loạt túi xách Hermes danh giá...