5 kiểu thiết kế nhìn 'cao cấp' khiến gia chủ muốn đập đi làm lại

Không ít thiết kế nội thất tưởng như nâng tầm không gian sống lại vô tình hóa bất tiện, khiến người ở càng sử dụng càng mệt mỏi.
Hãng xe sang Mercedes-Benz vừa chính thức công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với những số liệu phản ánh một năm đầy biến động và thách thức.
Google bắt đầu tích hợp AI tạo sinh vào Gmail, biến hộp thư đến thành trợ lý thông minh và có thể thay đổi cách hàng tỷ người dùng email mỗi ngày.
Khi cát tinh hội tụ, vận trình của một số con giáp bất ngờ bật sáng mạnh mẽ, tiền bạc – may mắn – phúc phần cùng lúc gõ cửa.
Thợ lặn phát hiện một hang động dưới nước ẩn giấu những bức tranh khắc trên đá 27.000 năm tuổi ở Marseille.
CEO Apple Tim Cook nhận 74 triệu USD trong năm 2025, khi Apple cán mốc 4.000 tỷ USD vốn hóa và bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn kế nhiệm.
Di tích Aggersborg (Đan Mạch) là pháo đài Viking bí ẩn, thể hiện trình độ quân sự và tư duy tổ chức vượt thời đại của người Bắc Âu cổ.
Dầu gan của cá mập gulper chứa nhiều hợp chất squalene, được ví như "vàng lỏng". Do nhu cầu sử dụng làm mỹ phẩm cao nên loài này bị đánh bắt quá mức.
Mùa hoa mận, bản Phiêng Cành (Mộc Châu) khoác lên mình sắc trắng tinh khôi. Giữa núi đồi yên ả, những mái nhà gỗ ẩn hiện, mang đến cảm giác bình yên hiếm có.
Không quân Trung Quốc tiết lộ chi tiết và khả năng từ các phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình J-20.
Lan Phương đẹp dịu dàng khi chọn áo dài cổ phục. Ngọc Trinh khoe eo 'con kiến' khi ra sân bay.
Diện trang phục corset cách điệu trong bộ ảnh mới nhất, TikToker Xuân Ca khéo léo khoe trọn đường cong nóng bỏng và vòng một đầy đặn.
Các nhà khoa học Mỹ biến nấm hương thành linh kiện điện tử hoạt động như chip nhớ, hứa hẹn điện toán xanh, rẻ và thân thiện môi trường.
Các nhà khảo cổ học phát hiện một ngôi đền bị chôn vùi trong cát ở Peru, hé lộ lời giải cho một bí ẩn cổ xưa.
Hiện tượng "tuyết lông ngỗng" đã xảy ra ở Tử Cấm Thành và thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo đó, tuyết rơi dày với những bông tuyết to bất thường.
Huỳnh Uyển Ân – em gái MC Trấn Thành đánh dấu tuổi 26 bằng bộ ảnh mới với phong cách gợi cảm, tinh tế và đầy sang trọng.
Hot girl Chái Chanh chiếm trọn spotlight đường đua ảnh Tết bằng nét đài các, kiêu sa trong bộ đồ bà ba gấm chuẩn phong vị tiểu thư xưa.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/1, Song Ngư may mắn tới, dễ dàng đạt được thứ mình muốn. Ma Kết cẩn thận tiểu nhân trong công việc, đừng quá tin ai.
Mẫu môtô hoàn toàn mới Yamaha R9 2026 đã chính thức được mở bán tại Việt Nam với giá 339 triệu đồng, cạnh tranh trong phân khúc supersport vốn kén người chơi.
Ngôi nhà là sự kết hợp thiết kế hiện đại với công nghệ tiên tiến, vượt qua những giới hạn của cuộc sống bền vững trên mặt nước.
Phương Mỹ Chi chia sẻ hình ảnh mới trong một bữa tiệc với phong cách trễ vai gợi cảm, trưởng thành hơn hẳn hình tượng quen thuộc trước đây.
Món bò tái chanh của Việt Nam vừa góp mặt trong danh sách 83 món ăn dùng chanh ngon nhất thế giới do Taste Atlas công bố, là đại diện duy nhất của Việt Nam.