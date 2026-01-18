Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 kiểu nhà ở tiện nghi, bán đi đắt khách 'như tôm tươi'

Bất động sản

5 kiểu nhà ở tiện nghi, bán đi đắt khách 'như tôm tươi'

Có những loại hình nhà ở không quá phô trương về hình thức nhưng ghi điểm nhờ công năng hợp lý, môi trường sống dễ chịu và giữ giá tốt khi chuyển nhượng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những khu nhà thấp tầng hoặc chung cư cao dưới 7 tầng thường mang lại môi trường sống yên tĩnh hơn so với các tổ hợp cao tầng đông đúc. Ảnh: Ricons
Những khu nhà thấp tầng hoặc chung cư cao dưới 7 tầng thường mang lại môi trường sống yên tĩnh hơn so với các tổ hợp cao tầng đông đúc. Ảnh: Ricons
Mật độ căn hộ thấp giúp giảm áp lực lên hạ tầng nội khu, hạn chế tình trạng quá tải thang máy, hành lang hay bãi đỗ xe. Ảnh: DSPCons VN
Mật độ căn hộ thấp giúp giảm áp lực lên hạ tầng nội khu, hạn chế tình trạng quá tải thang máy, hành lang hay bãi đỗ xe. Ảnh: DSPCons VN
Thêm nữa, khoảng cách giữa các khối nhà thường rộng hơn, tạo điều kiện cho ánh sáng và thông gió tự nhiên, yếu tố quan trọng đối với chất lượng sống lâu dài. Ảnh minh họa
Thêm nữa, khoảng cách giữa các khối nhà thường rộng hơn, tạo điều kiện cho ánh sáng và thông gió tự nhiên, yếu tố quan trọng đối với chất lượng sống lâu dài. Ảnh minh họa
Căn hộ sở hữu nhiều ban công được đánh giá cao về tính linh hoạt trong sử dụng, từ khu vực giặt phơi, trồng cây, thư giãn...Ảnh: Sala House
Căn hộ sở hữu nhiều ban công được đánh giá cao về tính linh hoạt trong sử dụng, từ khu vực giặt phơi, trồng cây, thư giãn...Ảnh: Sala House
Thiết kế này giúp phân tách rõ ràng công năng, giữ cho không gian trong nhà luôn gọn gàng và thoáng đãng, đồng thời là điểm cộng lớn khi định giá lại căn hộ. Ảnh: Westlake Housing
Thiết kế này giúp phân tách rõ ràng công năng, giữ cho không gian trong nhà luôn gọn gàng và thoáng đãng, đồng thời là điểm cộng lớn khi định giá lại căn hộ. Ảnh: Westlake Housing
Những căn hộ thông thoáng hai mặt, các phòng đều có cửa sổ thường mang lại môi trường sống dễ chịu, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Ảnh: Sbs house
Những căn hộ thông thoáng hai mặt, các phòng đều có cửa sổ thường mang lại môi trường sống dễ chịu, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Ảnh: Sbs house
Đây là tiêu chí ngày càng được người mua nhà chú trọng, không chỉ vì yếu tố tiện nghi mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Vietnamnet
Đây là tiêu chí ngày càng được người mua nhà chú trọng, không chỉ vì yếu tố tiện nghi mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Vietnamnet
Mô hình “một thang máy – một căn hộ” hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự riêng tư. Không gian sảnh thang máy có thể xem như phần mở rộng của căn hộ, gia chủ dễ dàng bố trí thêm khu để đồ hoặc trang trí theo nhu cầu cá nhân. Ảnh: Internet
Mô hình “một thang máy – một căn hộ” hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự riêng tư. Không gian sảnh thang máy có thể xem như phần mở rộng của căn hộ, gia chủ dễ dàng bố trí thêm khu để đồ hoặc trang trí theo nhu cầu cá nhân. Ảnh: Internet
Loại hình nhà ở này tuy không phổ biến nhưng thường có tính thanh khoản tốt nhờ sự khác biệt và trải nghiệm sống riêng biệt. Ảnh: Thangmayhanoi
Loại hình nhà ở này tuy không phổ biến nhưng thường có tính thanh khoản tốt nhờ sự khác biệt và trải nghiệm sống riêng biệt. Ảnh: Thangmayhanoi
Với gia đình đông người hoặc nhiều thế hệ, căn hộ thông tầng cho phép phân chia rõ ràng giữa khu sinh hoạt chung và không gian nghỉ ngơi. Ảnh: Noithatmanhhe
Với gia đình đông người hoặc nhiều thế hệ, căn hộ thông tầng cho phép phân chia rõ ràng giữa khu sinh hoạt chung và không gian nghỉ ngơi. Ảnh: Noithatmanhhe
Ngoài giá trị ở thực, những căn hộ thông tầng cũng dễ tạo dấu ấn trên thị trường nhờ thiết kế đặc thù và công năng đa dạng. Ảnh: Atz luxury
Ngoài giá trị ở thực, những căn hộ thông tầng cũng dễ tạo dấu ấn trên thị trường nhờ thiết kế đặc thù và công năng đa dạng. Ảnh: Atz luxury
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Các kiểu nhà ở tiện nghi #Thiết kế căn hộ hợp lý #Môi trường sống yên tĩnh #Căn hộ thoáng mát #Tiêu chí chọn nhà an toàn #Mô hình thang máy riêng tư

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT