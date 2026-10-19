42 người ở Hà Nội nghi ngộ độc khí phải nhập viện

Tính đến 10h ngày 11/10, số ca nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 105 trường hợp. Các bệnh nhân có triệu chứng đau quặn bụng, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần; một số người sốt và mất nước.

Trước vụ việc nghiêm trọng này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm và triển khai biện pháp phòng ngừa sau ghi nhận nhiều người nhập viện khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được, trên vỉa hè trước số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các cơ sở khám, chữa bệnh đang tiếp nhận bệnh nhân cần tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Ngành y tế địa phương đồng thời phải thông báo đến cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, cần báo ngay cho cơ sở khám, chữa bệnh hoặc trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Các đơn vị liên quan cần lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện, đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng. Ảnh: Tiền Phong.

Bên cạnh việc xử lý sự cố, cơ quan này yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các cơ sở cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm. Việc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm cũng phải được thực hiện theo quy định.

Cơ quan này đồng thời đề nghị tăng cường hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm an toàn, cũng như lựa chọn các cơ sở chế biến, cung cấp thực phẩm bảo đảm điều kiện vệ sinh khi tổ chức sự kiện đông người.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra và xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong số thực phẩm còn lại, yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh. Ngành y tế lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các bệnh viện, tình trạng lâm sàng cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nguy kịch.