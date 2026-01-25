Hà Nội

4 phụ kiện nhỏ xinh giúp diện áo dài Tết thêm cuốn hút

Giải trí

4 phụ kiện nhỏ xinh giúp diện áo dài Tết thêm cuốn hút

Những món phụ kiện nhỏ xinh chính là “mảnh ghép hoàn hảo” giúp tổng thể trang phục áo dài thêm tinh tế, duyên dáng và đầy khí chất ngày xuân.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Thời gian gần đây, quạt cầm tay đã trở thành phụ kiện được “lăng xê” mạnh mẽ khi diện áo dài Tết. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, chiếc quạt còn tạo điểm nhấn mềm mại cho từng cử chỉ. Ảnh: Mainichi
Một chiếc quạt tre mảnh mai, quạt tròn thêu họa tiết đồng điệu với áo dài, hay những thiết kế cách điệu hình cánh hoa… tất cả đều góp phần tôn lên vẻ mong manh, yêu kiều và đầy nữ tính. Chỉ cần cầm nhẹ trên tay, bạn đã đủ khiến khung hình ngày xuân thêm thơ mộng. Ảnh: Lalin
Bên cạnh tà áo dài thướt tha, một kiểu tóc được tô điểm khéo léo sẽ nâng tầm diện mạo rõ rệt. Bờm tóc và mấn đội đầu chính là hai lựa chọn “sáng giá” giúp bạn tạo dấu ấn riêng.
Nếu bờm tóc mang đến nét trẻ trung, hiện đại thì mấn đội đầu lại gợi vẻ truyền thống trang nhã. Dù theo phong cách nào, chỉ cần chọn màu sắc hài hòa với áo dài, bạn đã có ngay tổng thể hoàn chỉnh và cuốn hút.
Từ xa xưa, túi gấm tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và tài lộc. Ngày nay, chất liệu gấm thêu hoa được biến tấu thành nhiều kiểu dáng thời trang hơn nhưng vẫn giữ trọn nét văn hóa Á Đông.
Với bảng màu và họa tiết đa dạng, túi gấm không chỉ tiện dụng mà còn là “vũ khí” giúp bạn tránh đụng hàng, đồng thời khiến bộ áo dài thêm phần sang trọng và khác biệt.
Lặng lẽ đi cùng thời gian, guốc mộc mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút. Không chỉ các bà, các mẹ yêu thích, ngày nay gen Z cũng tích cực “lăng xê” item này khi phối cùng áo dài Tết.
Những đôi guốc được sơn son thếp bạc, sơn mài tinh tế trên nền chất liệu bền, nhẹ và chắc chắn sẽ giúp từng bước chân thêm uyển chuyển, duyên dáng và ghi điểm tuyệt đối.
Từ thời xưa, phụ nữ Việt tầng lớp thượng lưu đã biết kết hợp vòng ngọc trai cùng áo dài để thể hiện nét sang trọng, quý phái. Cho đến hiện tại, vòng ngọc trai vẫn là lựa chọn yêu thích của nhiều cô gái trẻ. Không chỉ mang hơi thở hoài niệm, retro, món phụ kiện này còn là cách tinh tế để lưu giữ và tôn vinh vẻ đẹp truyền thống trong diện mạo hiện đại.
#áo dài Tết #Phụ kiện áo dài #Mix & match ngày Tết #thời trang Tết #áo dài #phụ kiện Tết

