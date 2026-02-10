Hà Nội

Doanh nghiệp

4 lý do V-App là “siêu ứng dụng” định hình lại trải nghiệm số của người Việt

Một chạm mở “vạn tiện ích”: Cách V-App trở thành “trợ lý toàn năng” cho người Việt.

PV

Ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm ngày 29/1, V-App không đơn thuần là một ứng dụng mới mà là lời giải cho việc quy hoạch hàng loạt ứng dụng. Bằng việc gom trọn hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ cùng kho tri thức rộng lớn vào một điểm chạm duy nhất, V-App đang tạo ra cuộc cách mạng về trải nghiệm số cho người Việt.

“Vũ trụ” Vingroup thu nhỏ trong lòng bàn tay

Trong kỷ nguyên số, người dùng có xu hướng bị ngợp bởi hàng chục ứng dụng riêng lẻ cho từng nhu cầu: gọi xe, thanh toán, mua sắm... Hợp nhất toàn bộ dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup, V-App ra đời để chấm dứt sự phân mảnh đó.

Chỉ với một tài khoản đồng bộ, người dùng có thể quản lý bất động sản của Vinhomes và các tiện ích, đặt xe Xanh SM, thanh toán hóa đơn qua ví V-Smart Pay, đặt lịch khám Vinmec, đăng ký học Vinschool hay tận hưởng kỳ nghỉ tại Vinpearl.

1.jpg
Truy cập nhanh mọi tiện ích ngay trang chủ với thao tác được tối ưu theo thói quen tự nhiên: vuốt, chạm, đóng/mở nhanh

Sức mạnh của V-App nằm ở sự liên thông dữ liệu và quyền lợi. Người dùng không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng; mọi thao tác từ mua sắm tại Vincom đến tích - tiêu điểm VPoint đều diễn ra mượt mà trong một luồng trải nghiệm. V-App đang từng bước trở thành ứng dụng “mặc định” trên màn hình chính, nơi mọi nhu cầu sống được đáp ứng chỉ bằng những cú vuốt, chạm tự nhiên nhất.

V-AI: Trợ lý ảo “đọc vị” nhu cầu siêu tốc

Linh hồn công nghệ của V-App chính là trợ lý ảo V-AI. Thay vì tìm kiếm thủ công trong “ma trận” tính năng, người dùng chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói hoặc văn bản, V-AI sẽ ngay lập tức điều hướng đến dịch vụ cần thiết.

Không chỉ phản hồi mệnh lệnh, V-AI còn chủ động học hỏi thói quen để đưa ra các gợi ý phù hợp. Ví dụ, vào giờ tan tầm, ứng dụng sẽ ưu tiên hiển thị gợi ý đặt xe hoặc lộ trình về nhà; vào cuối tuần sẽ gợi ý các điểm vui chơi VinWonders hay voucher ăn uống.

2.jpg
V-AI trên V-App cho phép hỏi nhanh mọi thông tin bằng chữ hoặc giọng nói, đồng thời gợi ý và dẫn thẳng đến tiện ích phù hợp chỉ trong một trải nghiệm liền mạch.

Không gian tri thức: Khi tin tức dẫn lối hành động

Vượt xa khuôn khổ của một ứng dụng tiện ích, V-App là “kho tàng kiến thức tổng, kết hợp mảng tin tức, kiến thức và V-AI", tích hợp không gian tin tức thông minh, biến việc cập nhật thông tin trở nên dễ dàng và tiện lợi.

Thuật toán của V-App đóng vai trò như một “trợ lý” lâu năm, thấu hiểu sâu sắc sở thích và mối quan tâm của người dùng để cá nhân hóa nội dung - từ kinh tế, xã hội đến sức khỏe, tiêu dùng. Mỗi bài viết được tích hợp công nghệ V-AI cho phép người dùng đặt câu hỏi, tra cứu sâu và mở rộng ngữ cảnh ngay trên trang đọc.

3.jpg
Cập nhật thông tin hàng ngày trên V-App với nguồn tin từ các trang báo uy tín, tích hợp V-AI hỗ trợ tra cứu và gợi ý tức thì.

Điểm “ăn tiền” của V-App là khả năng chuyển hóa thông tin thành hành động. Đọc tin về đợt nắng nóng, hệ thống gợi ý ngay dịch vụ đặt xe Xanh SM để tránh nóng hoặc mua sắm thiết bị làm mát tại Vincom; đọc tin về chính sách cư dân, ứng dụng dẫn thẳng đến mục quản lý Vinhomes. Tất cả tạo nên một mạch trải nghiệm khép kín, tiện lợi và tiết kiệm thời gian tối đa.

Giao diện “may đo” cho từng cá nhân

V-App tôn trọng sự khác biệt của mỗi người dùng thông qua khả năng tùy biến giao diện linh hoạt. Người dùng toàn quyền sắp xếp các tiện ích ưu tiên, đưa những tính năng thường dùng nhất ra màn hình chính để thao tác nhanh gọn.

Cách tiếp cận này biến V-App từ một ứng dụng đại trà thành một không gian số mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi công nghệ phải thích nghi để phục vụ con người, chứ không phải ngược lại.

Với sự hậu thuẫn từ nền tảng công nghệ lõi vững chắc và hệ sinh thái dịch vụ tỷ đô, V-App không chỉ là một tiện ích, mà là một lựa chọn sống thông minh, tối giản và hiệu quả cho người Việt hiện đại.

Doanh nghiệp

VINGROUP khởi công đô thị nghỉ dưỡng suối khoáng và tổ hợp thể dục thể thao

Tuyên Quang, ngày 17/12/2025 – Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Khu đô thị nghỉ dưỡng.

Đây là quần thể Đô thị nghỉ dưỡng, chữa lành cao cấp hàng đầu Châu Á, mở ra chuẩn mực mới về chất lượng sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp, vui chơi giải trí đa trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

a1.jpg
Khu đô thị nghỉ dưỡng và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang chính thức được khởi công
Doanh nghiệp

VINGROUP ký biên bản hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại INDONESIA

Ngày 19/9/2025, Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Đây là bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng trụ cột năng lượng xanh của Vingroup, kiến tạo đà phát triển bền vững cho khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ năng lượng xanh toàn cầu.

Theo MoU, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt các dự án điện mặt trời quy mô lớn. Hai bên cũng nhất trí cùng nghiên cứu, phát triển, và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh khác trong lĩnh vực môi trường bền vững.

Doanh nghiệp

VINGROUP là doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước

Hà Nội, ngày 21/8/2025,Tập đoàn Vingroup vừa được vinh danh là doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn nhất cho Nhà nước, với tổng số tiền lên đến hơn 56.200 tỷ đồng.

Xếp hạng 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam - PRIVATE 100 do CafeF công bố cho thấy năm 2024, Vingroup nộp ngân sách hơn 56.200 tỷ đồng, tăng tới 82% so với năm 2023. Mức nộp ngân sách của Vingroup chiếm 23% tổng nộp ngân sách của Top 100 doanh nghiệp được xếp hạng và chiếm đến gần 40% tổng nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp CafeF công bố danh sách PRIVATE 100, được thống kê theo số liệu thực nộp trong niên độ tài chính 12 tháng.

