3 kiểu người lập tức thay đổi thái độ khi bạn sa cơ thất thế

Đời người như một tấm gương soi lòng người khác. Khi bạn không còn thứ họ cần, thái độ của họ sẽ khiến bạn tỉnh ngộ và trưởng thành hơn.

Theo B.B / Phụ Nữ Số

Người ta vẫn nói: "Muốn biết ai thật lòng, cứ đợi đến lúc mình sa cơ." Lúc bạn thành công, quanh bạn đầy người vỗ vai, khen ngợi, gọi tên. Nhưng khi bạn vấp ngã, thất bại, hay chỉ đơn giản là không còn gì để họ nhờ vả bạn sẽ thấy, những chiếc "mặt nạ xã giao" rơi xuống nhanh đến mức nào.

Sa cơ không đáng sợ. Đáng sợ là những khuôn mặt từng cười với mình, giờ quay đi như chưa từng quen. Đó là lúc bạn nhận ra ba kiểu người "rơi mặt nạ" rõ nhất trong đời.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

1. Kiểu người từng tâng bốc bạn giờ giả vờ không quen

Khi bạn đang ở thời đỉnh cao, họ luôn là người đầu tiên xuất hiện. Mỗi lời nói của bạn đều được họ khen "đỉnh", mỗi quyết định đều được tung hô "tầm nhìn xa". Họ làm bạn tin rằng giữa hai người có sự tôn trọng thật sự.

Nhưng khi bạn sa sút, họ lặng im, tránh mặt, thậm chí xóa sạch dấu vết từng quen bạn. Không phải vì họ ghét bạn mà vì họ chỉ yêu hào quang quanh bạn. Khi ánh sáng tắt đi, bạn chẳng còn hấp dẫn gì với họ nữa.

Đây là kiểu người "gió chiều nào che chiều ấy". Họ không trung thành với con người bạn, mà chỉ trung thành với lợi ích và vị thế bạn mang lại.

Cái đau nhất không phải là bị họ bỏ, mà là hiểu ra trước giờ họ chưa từng thật lòng. Càng đi xa, càng cần nhớ: người khen ngợi chưa chắc quý bạn, người im lặng đôi khi lại là người tin bạn nhất.

2. Kiểu người từng nhỏ to, thân thiết giờ hả hê khi bạn vấp ngã

Trong những người quanh ta, có một kiểu người chỉ chờ bạn gặp chuyện để vui. Họ là người thân thiết nửa vời từng tỏ ra quan tâm, từng nói "tôi coi bạn như anh em". Nhưng sâu bên trong, họ luôn so đo, ghen tị, và mong có ngày bạn phải "xuống bằng họ".

Khi thấy bạn sa cơ, họ không giúp, mà mỉm cười trong lòng, thậm chí buông vài câu "đáng đời", "biết ngay mà". Họ có thể không làm gì hại bạn, nhưng niềm vui trước nỗi đau của người khác đã đủ để lộ bản chất.

Đây là kiểu người sống trong ganh tỵ, không chịu nổi việc người khác giỏi hơn mình. Khi bạn thành công, họ giả vờ chúc mừng; khi bạn thất bại, họ hả hê vì cuối cùng "thế giới lại công bằng".

Sự cay nghiệt ấy thường đến từ tự ti và mặc cảm, nhưng điều đáng buồn là họ lại không biết tự sửa mình, chỉ biết hạ người khác xuống để thấy dễ chịu hơn.

3. Kiểu người tưởng là bạn hóa ra chỉ là người cùng lợi

Người thứ ba là kiểu "bạn trong lúc thuận, khách trong lúc nghịch." Họ xuất hiện trong công việc, hội nhóm, hay những mối quan hệ mà bạn nghĩ là thân. Cùng ăn, cùng đi chơi, cùng hứa hẹn "sống chết có nhau". Nhưng một khi bạn mất địa vị, hoặc không còn mang lại lợi ích, họ rút lui nhanh như chưa từng tồn tại.

Họ là những người sống theo nguyên tắc: "Quan hệ nào không có lợi, thì không cần duy trì." Họ có thể rất khôn ngoan, khéo nói, nhưng thiếu thứ gọi là tình người. Sa cơ là phép thử, và trong phép thử đó, bạn nhận ra rằng tình cảm thật sự không đến từ lời hứa, mà đến từ hành động khi bạn yếu nhất.

Những người vẫn nhắn tin hỏi han, dù biết bạn chẳng còn gì để đáp lại đó mới là bạn. Những người im lặng đứng bên, không nói nhiều, nhưng sẵn sàng giúp một tay đó mới là tri kỷ. Còn những kẻ biến mất khi bạn ngã, thì họ vốn chưa bao giờ "ở lại" ngay từ đầu.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sa cơ không chỉ là mất mát, mà là lúc thanh lọc

Thật ra, sa cơ không chỉ là vận rủi, mà còn là phép thử quý giá của cuộc đời. Nó giúp ta lọc ra ai là người thật lòng, ai chỉ là "bạn theo mùa". Nó dạy ta cách trân trọng những người ít nói nhưng bền bỉ, và buông bỏ những mối quan hệ "hào nhoáng nhưng rỗng ruột."

Khi bạn còn đang ở đáy, đừng vội tuyệt vọng. Vì chính trong những ngày ấy, bạn sẽ tìm thấy những người không bỏ mình và cả chính mình thật sự. Người từng ngẩng cao đầu nhìn đời, giờ mới hiểu thế nào là cúi xuống để thấy rõ tâm người.

Đừng oán, cũng đừng hận

Khi thấy người khác rơi mặt nạ, đừng vội oán. Bởi họ chỉ đang bộc lộ bản chất vốn có, chứ không phải bỗng dưng thay đổi. Thật ra, chính nhờ họ mà ta học được cách sống tỉnh táo hơn, không trao lòng quá dễ, không đánh đổi chân thành lấy ảo ảnh.

Tuổi càng lớn, càng hiểu rằng:

Không phải ai mỉm cười cũng là bạn.

Không phải ai im lặng cũng là thù.

Và có khi, chính những người xa ta khi ta sa cơ, lại giúp ta gần hơn với bình yên thật sự.

Người khôn không giữ hận, chỉ giữ bài học. Người mạnh không cần chứng minh, chỉ cần bước tiếp.

Khi bạn sa cơ, đừng sợ cô đơn. Bởi cô đơn lúc đó không phải vì bạn không ai bên cạnh, mà vì những người giả tạo đã tự rời đi. Và khi họ rơi mặt nạ, bạn mới thấy: cuộc đời này tuy lạnh, nhưng thật ra rất công bằng chỉ cần bạn vẫn sống tử tế, trời sẽ không phụ bạn.

