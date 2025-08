3 chiến lược vàng khi con dâu, con rể "không vừa mắt"

"Liễu Phàm Tứ Huấn" - tác phẩm kinh điển về tu thân tích đức từ thời Minh triều không chỉ giúp thay đổi số phận của tác giả Viên Liễu Phàm, mà còn trở thành cuốn "sách gối đầu giường" của nhiều danh nhân như Tăng Quốc Phiên. Bằng trải nghiệm thực tế của chính mình, Viên Liễu Phàm chứng minh rằng: Vận mệnh không phải do trời định, mà do chính con người tự tạo. Thấm nhuần 4 câu nói dưới đây, mỗi người đều có thể chủ động thay đổi cuộc đời mình, chuyển xui thành may, hóa nghèo thành phú quý.

1. "Mệnh do ta tạo, phúc do lòng cầu; ruộng phúc không xa nơi tâm, tìm trong lòng ắt thông suốt"