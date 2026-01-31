Hà Nội

10 mẫu nhà mái Nhật hứa hẹn 'lên ngôi' 2026

Bất động sản

10 mẫu nhà mái Nhật hứa hẹn 'lên ngôi' 2026

Năm 2026, các mẫu nhà mái Nhật tiếp tục được ưa chuộng với nhiều cải tiến về công năng, vật liệu và phong cách, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nhà mái Nhật 1 tầng hiện đại sở hữu kiến trúc tối giản, hình khối vuông vắn. Việc sử dụng vật liệu hiện đại như kính lớn, cửa nhôm cao cấp giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Internet
Mẫu nhà mái Nhật mang phong cách tân cổ điển với phào chỉ hoa văn, cột trụ tinh xảo, mang đến vẻ sang trọng, ấm cúng. Ảnh: Internet
Mẫu nhà mái Nhật mang phong cách tân cổ điển với phào chỉ hoa văn, cột trụ tinh xảo, mang đến vẻ sang trọng, ấm cúng. Ảnh: Internet
Với thiết kế mở rộng mái nhà khéo léo, gara ô tô trở thành một phần hài hòa của tổng thể kiến trúc. Ảnh: Internet
Nhà mái Nhật có sân vườn rộng rãi, bố trí cây xanh, lối đi lát đá, và tiểu cảnh tạo không gian sống trong lành. Ảnh: Internet
Mẫu nhà mái Nhật 3 tầng hiện đại phù hợp với gia đình đông thành viên, từ 2-3 thế hệ cùng chung sống. Không gian rộng rãi, cách bố trí linh hoạt giúp mỗi thành viên đều có không gian riêng tư nhưng vẫn gắn kết trong sinh hoạt chung. Ảnh: Internet
Thiết kế 2 mặt tiền giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn, mở rộng không gian sống. Ảnh: Internet
Nhà mái Nhật chữ L giúp tạo khoảng sân rộng thoáng, thuận tiện bố trí tiểu cảnh, sân chơi hoặc gara ô tô. Ảnh: Internet
Với thiết kế gọn gàng, hình dáng nhà ống mái Nhật 1 tầng giúp tận dụng tối đa diện tích, đặc biệt phù hợp với những khu đất hẹp. Ảnh: Internet
Nhà vuông mái Nhật 1 tầng mang vẻ đẹp cân đối, giúp tối ưu hóa không gian sử dụng, dễ dàng bố trí các phòng chức năng hợp lý. Ảnh: Internet
