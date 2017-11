Ra mắt Mazda CX-5 2018 giá 873 triệu tại Thái Lan

Mẫu xe ôtô Mazda CX-5 phiên bản hoàn toàn mới vừa được giới thiệu ra thị trường Thái Lan ngày 13/11 vừa qua. Như vậy thời điểm CX-5 hoàn toàn mới – thế hệ thứ 2 của dòng xe – ra mắt tại Thái Lan và Việt Nam trong cùng một tuần lễ, chỉ cách nhau vài ngày. CX-5 2017 tại Thái Lan sẽ được bổ sung thêm tính năng kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control, hỗ trợ kiểm soát tốc độ, giúp cho sự thay đổi gia tốc diễn ra không quá đột ngột, bất thường, nhằm nâng cao sự thăng bằng và ổn định của người ngồi.Tính năng này cũng được Mazda trang bị trên những mẫu xe như Mazda3, Mazda6, Mazda CX-3,... Bên cạnh những cải tiến ở vận hành được trang bị, Mazda CX-5 phiên bản 2018 này cũng sở hữu thêm nhiều nâng cấp về mặt ngoại thất với thiết kế cứng cáp, mạnh mẽ và thể thao hơn so với thế hệ tiền nhiệm trước đây, đồng thời được lấy cảm hứng từ “đàn anh” Mazda CX-9. Phần đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt hình miệng cười đặc trưng viền mạ cờ- rôm sang trọng, nối cùng cụm đèn pha tích hợp dải đèn LED ban ngày sắc sảo. Đuôi xe có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế kết hợp với bộ mâm hợp kim đa chấu bắt mắt với kích thước tùy chọn 17 inch hoặc 19 inch. Không gian nội thất của Mazda CX-5 được trang bị một loạt những tiện nghi cao cấp như ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh, màn hình thông tin giải trí 7 inch, dàn âm thanh với 10 loa Bose cao cấp. Xe cũng được bổ sung 3 tùy chọn màu ngoại thất gồm Đỏ Ngọc (Soul Red Crystal), Xám (Machine Grey) và Trắng Ngọc (Snowflake Pearl White). Trang bị an toàn trên Mazda CX-5 thế hệ mới cũng được đánh giá cao như hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh thông minh. Ngoài ra, các phiên bản cao cấp còn hỗ trợ tính năng giám sát làn đường, màn hình hiển thị HUD. Tại thị trường Thái Lan, có 5 phiên bản của CX-5 mới với các mức trang bị tiện nghi khác nhau, nhưng chỉ có 2 lựa chọn động cơ (máy xăng 2.0 và máy dầu 2.2), dẫn động 2 bánh trước hoặc 4 bánh. Dù bước sang thế hệ mới với nội ngoại thất được thiết kế lại, song CX-5 mới vẫn sử dụng khung sàn, động cơ và hộp số của mẫu tiền nhiệm. Tại thị trường Thái Lan, có 5 phiên bản của CX-5 mới với các mức trang bị tiện nghi khác nhau, nhưng chỉ có 2 lựa chọn động cơ (máy xăng 2.0 và máy dầu 2.2), dẫn động 2 bánh trước hoặc 4 bánh. Trong số 5 phiên bản của CX-5 mới tại Thái Lan, có 3 phiên bản (C, S và SP) là sử dụng động cơ xăng 2.0L Skyactiv-G đạt công suất 165PS tại 6.000v/ph và mô-men xoắn 210Nm tại 4.000v/ph. Hai phiên bản (XD và XDL) sử dụng động cơ diesel 2.2 Skyactiv-D công suất 175PS tại 4.500v/ph và mô-men xoắn cực đại 420Nm tại 2.000v/ph. Các phiên bản động cơ của mẫu xe Mazda CX-5 phiên bản 2018 đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (tỉ số truyền khác nhau với động cơ xăng và diesel), dẫn động cầu trước và riêng bản XDL là dẫn động 2 cầu AWD. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe CX-5 hoàn toàn mới, Mazda cũng đặt mục tiêu bán 7.200 xe/năm và tăng trưởng 100%. Mazda CX-5 2018 hoàn toàn mới ra mắt thị trường Thái Lan.

