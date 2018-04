Ngoài Bùi Tiến Dũng, nhiều sao Việt hạng A cũng bị chê "catwalk như đi chợ"

Những ngày qua, "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng trở thành cái tên gây chú ý khi phần trình diễn catwalk của anh tại Vietnam International Fashion Week 2018 bị cộng đồng mạng mang ra bàn luận. Theo đó, dù được giao cho vai trò vedette nhưng mỹ nam xứ Thanh được cho là chưa làm tốt vai trò. Những bước chân thiếu độ vững của anh khiến người xem cảm nhận cơ thể dường như... sắp đổ. Lần đầu "lấn sân" lên sàn catwalk nên có vẻ như Tiến Dũng vẫn còn non nớt kinh nghiệm. Không chỉ Bùi Tiến Dũng, trước đó đã có nhiều kẻ ngoại đạo thử sức với sàn diễn thời trang nhưng chưa nhận được nhiều lời khen ngợi. Mỹ Tâm, An Nguy, Thủy Tiên hay Kim Nhã BB&BG... cũng từng bị soi về dáng đi catwalk trong lần đầu tiên xuất hiện với vai trò người mẫu. Cách đánh vai của "Họa mi tóc nâu" khá độc và lạ. Tuy nhiên, biểu cảm đáng yêu "vô đối" của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã cứu lại tất cả. An Nguy thú nhận lần đầu đi giày cao gót khi đến với The Face 2016. Dáng đi hai chân hai hàng, loạng choạng của cô khiến fan như muốn "rớt tim" ra ngoài. Phạm Hương đã rất mất thời gian để rèn luyện cho học trò có xuất phát điểm từ con số 0. Trong buổi họp báo giới thiệu thí sinh Vietnam's Next Top Model 2016, Kim Nhã của nhóm BB&BG bị chê catwalk như đi chợ. Tuy nhiên, nữ diễn viên trẻ thẳng thắn thừa nhận phần trình diễn tệ hại: “Do Nhã không chịu tập thói quen đi trên giày 15cm, chỉ toàn đi 12cm thôi và quá tự cao về bản thân nên dẫn đến thất bại. Ngày hôm đó về Nhã cảm thấy rất xấu hổ và bực bội”. Mặc dù là người mẫu song Ngọc Trinh vẫn bị soi dáng catwalk thiếu chuyên nghiệp trong một số show. Tuy nhiên, cô biết tiếp thu ý kiến chê bai và trình độ sau này đã tiến bộ hơn hẳn. Dáng catwalk chưa từng có trong lịch sử ngành thời trang của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Màn catwalk như múa lụa của Thủy Tiên khiến nhiều người khó hiểu.

