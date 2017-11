Kendall Jenner trở thành siêu mẫu có thu nhập cao nhất trên thế giới

Mới đây, Forbes đã công bố bảng danh sách những người mẫu kiếm tiền nhiều nhất trên thế giới. Điều là Kendall Jenner chính thức vượt mặt đàn chị Gisele Bündchen vươn lên vị trí đầu bảng. Thu nhập của cô tăng lên đáng kể so với năm 2016. Ước tính, Kendall đã thu về 22 triệu USD từ những hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu như Estée Lauder, adidas hay La Perla... Siêu mẫu Brazil Gisele Bündchen xếp vị trí thứ hai với thu nhập trong khoảng 17,5 triệu USD, giảm 43% so với năm 2016. Đây là lần đầu tiên, Chrissy Teigen góp mặt trong bảng danh sách top những người mẫu có thu nhập cao trong năm 2017. Cô thu về khoảng 13,5 triệu USD nhờ việc xuất hiện trên các tạp chí danh giá như Sports Illustrated, Vogue, Glamour và Cosmopolitan. Siêu mẫu Adriana Lima lùi về vị trí thứ tư với mức thu nhập 10,5 triệu USD trong năm 2017 nhờ những chiến dịch quảng cáo của Maybelline và Desigual... Trong bảng danh sách lần này còn có sự xuất hiện của "IT Girl" Gigi Hadid. Cô thu về 9,5 triệu USD khi tung ra dòng thời trang, mỹ phẩm riêng hợp tác cùng các thương hiệu như Tommy Hilfiger, Stuart Weitzman... Rosie Huntington-Whiteley vượt qua nhiều đối thủ xếp với vị trí thứ 6 trong bảng danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất trong năm 2017. Cô cũng kiếm được 9,5 triệu USD ngang bằng với Gigi Hadid khi tham gia chiến dịch quảng cáo Paige và Ugg. Hợp tác cùng Calvin Klein và Swarovski giúp người đẹp Karlie Kloss thu về khoảng 9 triệu USD. Năm nay, cô còn nhận được nhiều cơ hội khi xuất hiện trên tạp chí Vogue, Harper's Bazaar và trình diễn trong show Victoria's Secret 2017. Liu Wen là người mẫu châu Á duy nhất xuất hiện trong bảng danh sách năm nay. Cô là người mẫu Trung Quốc đầu tiên trở thành gương mặt trang bìa của Vogue Mỹ trong năm 2017. Cô kiếm được 6,5 triệu USD khi xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo và xuất hiện trên sàn diễn của những nhà mốt danh giá như Michael Kors, Anna Sui, Chanel và Puma. Bella Hadid đứng vị trí thứ 9 với mức thu nhập 6 triệu USD trong năm 2017. Cô nhận được vinh dự trình diễn cho nhiều nhà mốt danh giá như Chanel, Givenchy, Oscar de la Renta, Lanvin. Lần đầu tiên người đẹp ngoại cỡ Ashley Graham góp mặt trong bảng danh sách những người mẫu kiếm tiền nhiều nhất năm 2017. Cô thu về 5,5 triệu USD khi xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của Dressbarn và H&M hay trở thành gương mặt trang bìa của Elle, Vogue và Glamour.

