Galaxy Note 8 tím khói: Đẹp như phụ kiện thời trang

Sau khi Galaxy Note 8 đen và vàng lên kệ vào ngày 29/9/2017, đầu năm nay Samsung tiếp tục chiều lòng người dùng khi mở bán thêm phiên bản màu tím khói. Khác với những tông màu quen thuộc trên thị trường, Galaxy Note 8 không đơn thuần dừng lại ở một thiết bị công nghệ mà còn mang đậm hơi thở thời trang hiện đại. Ảnh: Duy Tín. Mặt lưng của máy làm bằng chất liệu kính, bổ sung tinh thể phản quang. Nhờ đó, Note 8 mới có khả năng chuyển tông màu tím theo những điều kiện ánh sáng khác nhau, khi thiên về sắc pastel nhẹ nhàng, lúc lại theo phong cách tím đậm sang trọng. Ảnh: Dai Ngo - Lienchi Nguyen . Màu tím đang là xu hướng được lăng xê trong năm nay, do đó các tín đồ thời trang có thể biến Note 8 tím khói thành một phần trong set đồ mix&match ấn tượng của mình. Ảnh: Dai Ngo - Lienchi Nguyen . Ngôn ngữ thiết kế của Galaxy Note 8 khá tương đồng với Galaxy S8 nhưng được bổ sung vẻ góc cạnh của thế hệ Note tiền nhiệm. Cách sắp xếp chi tiết của máy không có gì thay đổi: cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng và kích hoạt nhanh Bixby; cạnh phải chỉ chứa phím nguồn; cạnh dưới gồm khe cắm bút S-Pen, cổng USB-C, mic thu âm và giắc âm thanh 3,5 mm. Ảnh: Duy Tín. Ngoài sự thay đổi màu sắc mặt lưng, những trang bị cao cấp khác của Note 8 đều được giữ nguyên trên phiên bản mới. Nổi bật là màn hình vô cực 6,3 inch Super AMOLED. Chế độ mặc định của máy là độ phân giải Full HD. Để điều chỉnh sang khả năng hiển thị Quad HD+, người dùng truy cập phần cài đặt. Ảnh: Duy Tín. Thiết kế màn hình vô cực theo xu hướng tỷ lệ hiển thị 18,5:9 ở mặt trước cùng chiếc bút S Pen “thần thánh” biến Galaxy Note 8 trở thành một phần không thể thiếu trong những tấm ảnh flat-lay (ảnh sắp đặt). Ảnh: Duy Tín. Một trào lưu chụp ảnh khác bắt nguồn từ thiết kế của các dòng Galaxy S và Galaxy Note là ảnh vô cực. Bằng cách tận dụng viền màn hình siêu mỏng của Note 8, bạn dễ dàng “đánh lừa” thị giác người xem bởi sự liền lạc giữa hình ảnh bên trong và bên ngoài chiếc điện thoại. Cũng từ đây, giới trẻ bắt đầu biết đến nhiều phong cách chụp ảnh khai phóng khả năng sáng tạo như ảnh động vô cực, ảnh tương tác vô cực… Ảnh: Duy Tín. Galaxy Note 8 được trang bị camera kép 12 MP ở mặt lưng tạo ra hiệu ứng live focus (làm mờ hậu cảnh, tôn lên chủ thể), chống rung quang học và tính năng Dual Capture thu được ảnh cận cảnh và ảnh góc rộng cùng một lần bấm nút chụp. Ảnh: Dai Ngo - Lienchi Nguyen . Khả năng chụp ảnh của các dòng điện thoại flagship luôn là niềm tự hào của Samsung. Galaxy Note 8 là “gương mặt thân quen” của nhiều bảng xếp hạng như Top 10 thiết bị năm 2017 do tờ Mashable (Mỹ) bình chọn, Top 2 smartphone chụp ảnh đẹp nhất hiện nay với số điểm 100 do website đánh giá camera uy tín DxOMark nhận xét. Ảnh: Duy Tín. Bút S-Pen thế hệ mới tiếp tục là điểm nhấn của Note 8 tím khói với khả năng cảm nhận 4.096 mức lực nhấn, tạo độ dày mỏng tùy người viết, hỗ trợ dịch thuật trực tiếp một đoạn văn bản dài, gửi tin nhắn trực tiếp Live Messages dưới dạng ảnh GIF. Ảnh: Duy Tín. Phụ kiện đi kèm của máy khá đầy đủ gồm các cổng kết nối và adapter, củ sạc nhanh nhỏ gọn, hỗ trợ công nghệ Quick Charge 2.0, tai nghe đi kèm hiệu chỉnh bởi hãng âm thanh AKG. Ảnh: Duy Tín.Galaxy Note 8 tím khói đang được đặt hàng online qua website của các hệ thống bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop… với mức giá tương tự hai phiên bản đen và vàng là 22,49 triệu đồng. Ảnh: Monkey Minh - Hà Đỗ.

