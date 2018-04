Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Lên ngôi vương, Man City tuyển quân rầm rộ

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Man City đã đánh bật M.U để có được bản hợp đồng 50 triệu bảng mang tên Jorginho. Chuyển nhượng bóng đá từ Manchester Evening News, ngoài Jorginho Man City theo sát Mbappe nếu như PSG không mua đứt được tiền đạo này từ Monaco.Chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, M.U vượt mặt Barca để có được thỏa thuận sơ bộ với Clement Lenglet. Hãng thông tấn EFE trích dẫn nguồn tin từ France Football cho biết, Lionel Messi là cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới, trong mùa giải 2017-18. Juventus tính mua lại Alvaro Morata người đang thuộc biên chế Chelsea với cái giá khá cao. Tờ The Sun cho hay, Pep Guardiola sẵn sàng tống khứ John Stones vì thái độ hỗn lão của cầu thủ này. Nguồn Don Balon chiếc áo số 10 của MU mà Ibrahimovic vừa để lại, sẽ mang tên Bale mùa giải tới. Express cho hay, lãnh đạo Liverpool đã nói với Mohamed Salah, sẽ để anh ra đi nếu có thể mang vinh quang - chiếc cúp C1 danh giá về cho sân Anfield. The Sun cho hay, thủ thành David De Gea sẵn sàng đặt bút ký hợp đồng mới 5 năm, nhận mức lương khủng 350.000 bảng/tuần Đang gặp rất nhiều khó khăn trong thương vụ Neymar, Real đang chuyển hướng sang Mbappe nhằm mang về một tiền đạo đẳng cấp. Mời quý độc giả xem clip Kylian Mbappe 2018 - Nguồn: Youtube

