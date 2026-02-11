Hà Nội

Máy bay chiến đấu MiG-29 Ukraine thích nghi với tên lửa của phương Tây

Quân sự

Máy bay chiến đấu MiG-29 Ukraine thích nghi với tên lửa của phương Tây

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine sẽ vẫn là một trong những loại máy bay chiến đấu chủ lực của Lực lượng Quốc phòng Ukraine, ít nhất là đến năm 2030.

Thiên Đăng
Theo một phi công lái MiG-29 của Ukraine (giấu tên vì lý do an ninh), Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ có thể vận hành các máy bay chiến đấu MiG-29 hiện có ít nhất cho đến năm 2030. Ảnh: @The Aviation Geek Club.
Anh nói rằng: "Nhân viên của chúng tôi, từ các kỹ thuật viên đến các nhà máy, đều liên tục nỗ lực cải tiến trang thiết bị trên Máy bay chiến đấu MiG-29”. Ảnh: @The Aviation Geek Club.
“Chúng tôi đang duy trì hoạt động của phi đội MiG-29”, vị phi công này chia sẻ thêm. Ảnh: @Defense News.
Anh cũng nhấn mạnh rằng, Ukraine đang tiến bước theo một kế hoạch đã được thiết lập từ lâu để hiện đại hóa Không quân của mình. "Tôi nhớ khi còn là học viên, chỉ huy lúc đó đã trình bày một kế hoạch phát triển cho Không quân. Chúng tôi đang tuân theo kế hoạch đó, bởi vì Ukraine dự kiến ​​việc mua sắm máy bay F-16, ý định nhận máy bay Mirage 2000, và sau đó là chuyển đổi sang Gripen và Rafale". Ảnh: @ Defense News.
Riêng đối với MiG-29, điều quan trọng cần nhấn mạnh là loại máy bay này vẫn là loại máy bay có số lượng nhiều nhất trong Không quân Ukraine. Ảnh: @ Defense News.
Tháng 10 năm ngoái, MiG-29 đã kỷ niệm 48 năm ngày cất cánh lần đầu. Ảnh: @The Aviation Geek Club. Ảnh: @militarnyi.
Từ tháng 2 năm 2022, máy bay MiG-29 đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bước tiến của lực lượng chiếm đóng Nga, đặc biệt là ở miền bắc Ukraine. Ảnh: @ militarnyi.
Cho đến nay, chúng vẫn tiếp tục là "ngựa chiến" thực thụ của Không quân Ukraine. Ảnh: @Zona Militar.
Trong gần bốn năm chiến sự toàn diện, các máy bay MiG-29 của Ukraine cũng đã được cải tiến để sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm bom dẫn đường và tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM. Ảnh: @ Zona Militar.
Ngoài ra, gần đây có thông tin cho rằng máy bay chiến đấu MiG-29 dự kiến ​​sẽ mang tên lửa hành trình theo chương trình Đạn tấn công tầm xa (ERAM) của Phương Tây. Ảnh: @ militarnyi.
Thiên Đăng
