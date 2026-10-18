Yến mạch giàu dưỡng chất, chế biến thế nào để bữa ăn thêm ngon?

Yến mạch giàu beta-glucan, protein thực vật và khoáng chất, kết hợp cùng nấm, trứng và rau xanh tạo nên món ăn bổ dưỡng, tiện lợi.

Yến mạch chứa nhiều dưỡng chất có lợi

Yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt được sử dụng phổ biến trong bữa sáng và nhiều món ăn lành mạnh. Ngoài carbohydrate cung cấp năng lượng, yến mạch còn chứa protein thực vật, chất xơ, vitamin nhóm B, magie, phốt pho, kẽm và các hợp chất chống oxy hóa.

Điểm nổi bật của yến mạch là beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có khả năng tạo độ nhớt trong đường tiêu hóa. Thành phần này góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu.

Yến mạch có nhiều dạng như nguyên hạt, cán dẹt, cán mỏng và ăn liền. Yến mạch nguyên hạt hoặc loại cắt nhỏ thường cần thời gian nấu lâu hơn, nhưng ít bị phá vỡ cấu trúc hơn so với sản phẩm ăn liền. Mặc dù các loại này có thể có giá trị dinh dưỡng tương đối giống nhau, nhưng mức độ chế biến có thể ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa và phản ứng đường huyết.

Khi chọn mua, nên ưu tiên yến mạch nguyên chất, không thêm đường hoặc hương liệu. Những sản phẩm ăn liền có đường, siro hay các thành phần tạo vị có thể làm tăng lượng đường bổ sung và năng lượng của khẩu phần.

Ảnh: @Meta AI.

Công thức cháo yến mạch mặn với nấm và trứng

Thay vì chỉ dùng yến mạch với sữa và trái cây, người nội trợ có thể chế biến thành món cháo mặn để đổi vị. Công thức dưới đây kết hợp yến mạch với nấm, trứng và rau xanh, phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ.

Món cháo yến mạch mặn với nấm và trứng. Ảnh: @Meta AI.

Nguyên liệu cho 2 người ăn:

80 g yến mạch cán dẹt nguyên chất.

2 quả trứng gà.

150 g nấm rơm hoặc nấm đùi gà.

500–600 ml nước dùng rau củ hoặc nước lọc.

1 tép tỏi băm, 1 thìa cà phê dầu ô liu.

Một ít hành lá, tiêu đen và bột nêm vừa ăn.

Rau cải xanh hoặc cải bó xôi tùy thích.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nấm, cắt miếng vừa ăn. Nhặt và rửa rau xanh, thái nhỏ; băm tỏi và chuẩn bị hành lá.

Bước 2: Làm nóng dầu ô liu trong nồi, phi thơm tỏi rồi cho nấm vào xào khoảng 3–5 phút. Nêm một lượng nhỏ bột nêm và tiêu.

Bước 3: Thêm nước dùng rau củ vào, đun sôi rồi cho yến mạch vào. Hạ lửa, khuấy đều và nấu khoảng 5–10 phút hoặc theo hướng dẫn trên bao bì, đến khi cháo đạt độ sánh mong muốn.

Bước 4: Cho rau cải xanh vào nấu thêm vài phút. Đập trứng vào nồi, tiếp tục nấu đến khi trứng chín an toàn.

Bước 5: Múc cháo yến mạch ra bát, rắc hành lá và tiêu đen. Có thể thêm một ít dầu ô liu nhưng nên kiểm soát lượng dùng để tránh làm tăng năng lượng quá mức.

Yến mạch cung cấp carbohydrate và chất xơ hòa tan; trứng bổ sung protein chất lượng cao, còn nấm và rau xanh góp phần tăng vitamin, khoáng chất. Đây là món ăn dễ điều chỉnh theo khẩu vị, đồng thời giúp đa dạng hóa cách sử dụng yến mạch trong bữa cơm gia đình.

Yến mạch là thực phẩm hữu ích trong chế độ ăn cân bằng nhờ chất xơ beta-glucan, protein thực vật và các vi chất. Tuy nhiên, hiệu quả sức khỏe phụ thuộc vào cách lựa chọn sản phẩm, khẩu phần và những thực phẩm ăn kèm.

Người chưa quen ăn nhiều chất xơ nên tăng lượng yến mạch từ từ và uống đủ nước để hạn chế đầy hơi. Kết hợp yến mạch với rau củ, trái cây, các loại đậu và nguồn protein phù hợp sẽ giúp nâng cao chất lượng dinh dưỡng tổng thể.