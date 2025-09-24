Hà Nội

Xuân Ca đón sinh nhật bên dàn hot Tiktoker đình đám

Cộng đồng trẻ

Xuân Ca đón sinh nhật bên dàn hot Tiktoker đình đám

Đón sinh nhật tuổi 24, Xuân Ca rạng ngời trong bữa tiệc sinh nhật bên cạnh những người bạn thân thiết là nhiều Tiktoker đình đám.

Là một trong những nữ Tiktoker, KOC có ảnh hưởng với giới trẻ hiện nay, Xuân Ca gây chú ý với loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong bữa tiệc đón tuổi mới của mình trên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy với không gian ấm cúng, sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Nhân vật chính - Xuân Ca - gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ trong chiếc váy hai dây màu hồng pastel. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy ôm sát, tôn lên vóc dáng gợi cảm của cô. Điểm nhấn là phần dây lưng cách điệu hình bướm, khoe trọn lưng trần thon gọn. (Ảnh: IGNV)
Trong một khoảnh khắc, cô nàng dịu dàng tạo dáng bên bó hoa hồng đỏ khổng lồ, thể hiện vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người đã để lại những lời chúc mừng sinh nhật cùng khen ngợi về nhan sắc đến cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, buổi tiệc sinh nhật của Xuân Ca còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật trong làng Tiktoker Việt như Tammy Phạm, Bảo Khuyên Susan hay Quỳnh Như. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, Xuân Ca cũng đăng tải khoảnh khắc đáng yêu khi cô nàng đứng cạnh những người chị em thân thiết là Tiktoker Ciin cùng Huyền Diệu. (Ảnh: IGNV)
Xuân Ca, tên thật là Võ Ngọc Xuân Ca, sinh năm 2001, là một Tiktoker nổi tiếng với những clip nhảy cuốn hút, thần thái "cực ngầu" và phong cách thời trang gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng cũng từng gây chú ý khi công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc hoàn hảo hơn. Sự trở lại của Xuân Ca sau phẫu thuật được đánh giá là thành công, giúp cô trở nên tự tin và xinh đẹp hơn, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
#Xuân Ca #Tiktoker #sinh nhật #bữa tiệc #đình đám #Võ Ngọc Xuân Ca

