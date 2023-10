Vụ Lương Hải Như mất tích bí ẩn: Công an Hà Nội nói gì?

Chiều 2/10, bên lề cuộc họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác quý III năm 2023 của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có những chia sẻ với báo chí xung quanh vụ cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích bí ẩn.

Sự mất tích của cô gái trẻ Lương Hải Như vẫn còn nhiều điều bí ẩn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng như công an các tỉnh thành áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Quá trình xác minh, điều tra, Công an xác định, tối 14/7/2022, Lương Hải Như hẹn gặp Tống Nguyên Tiến (27 tuổi, bạn trai Như) để giải quyết việc nợ nần. Kể từ thời điểm đó, người thân mất liên lạc với Như.

Đối với Tiến, lực lượng chức năng làm rõ, khoảng 19h ngày 14/7/2022, Tiến về quê. 4h sáng hôm sau, Tiến quay lại phòng trọ và rời đi ngay sau đó với biểu hiện bất thường về tâm lý. Điều đáng nói, Tiến sau đó được mọi người tìm kiếm và phát hiện đã tử vong. Về quá trình tìm kiếm tung tích Lương Hải Như, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp. Phạm vi tìm kiếm liên tục được mở rộng. Đến nay, cơ quan công an thu giữ nhiều tài sản của Hải Như. Tuy vậy, công an chưa phát hiện thêm thông tin gì có giá trị trực tiếp liên quan đến tung tích của Hải Như.

Vì vậy, Công an TP Hà Nội chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật. Ngày 21/11/2022, do hết thời hạn xác minh theo quy định, Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn của bố Hải Như. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm tung tích cô gái 23 tuổi. Khi có căn cứ sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin.

Trước đó, ngày 27/7/2022, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Người được truy tìm là chị Lương Hải Như, mất tích từ ngày 14/7. Theo gia đình, Như ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội lúc 20h ngày 14/7. Đến 21h, không liên lạc được với Như, người thân đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm thì thấy địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Trưa 2/8, trong quá trình tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, gia đình phát hiện một chiếc dép của Như. Trưa 6/8, gia đình tìm thấy túi xách của Như chỗ mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600m.