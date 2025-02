TPHCM: Giá vàng tăng cao, người dân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh, TP HCM), ngay từ 6 giờ sáng, dòng người xếp hàng dài trước cửa hàng để chờ mua vàng. Không khí bên trong và ngoài tiệm vàng trở nên nhộn nhịp khi khách hàng liên tục ra vào, giao dịch tấp nập. Nhiều người tin rằng, ngày vía Thần Tài mua vàng cầu cho một năm may mắn, nhiều tài lộc. Nhân viên cửa hàng hoạt động hết năng suất để phục vụ khách hàng. Dù giá vàng tăng mạnh, người dân TPHCM vẫn đổ xô mua ngày vía Thần Tài. Chị Phạm Xuân (quận 3) chia sẻ: “Năm ngoái tôi mua vàng với giá 65,6 triệu đồng, năm nay đã lên tới 89 triệu đồng. Dù giá tăng cao, tôi vẫn mua vì đây đã trở thành thói quen. Nếu không mua, tôi cảm thấy không yên tâm. Mỗi năm tôi đều mua nhẫn trơn để tích lũy dần”. Theo chị Xuân, năm nay các tiệm vàng áp dụng quy định mới yêu cầu khách hàng xuất trình căn cước công dân khi mua vàng. Dù quy trình này có phần mất thời gian, nhưng bù lại, hình thức thanh toán chuyển khoản giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng hơn. Bảng niêm yết giá vàng bằng điện tử được treo, để người khách hàng dễ dàng theo dõi giá. Ghi nhận của PV tại cửa hàng PNJ. Độc đáo miếng vàng hình dáng linh vật Tết Ất Tỵ năm nay. Ngày vía Thần Tài, thói quen không thể bỏ của nhiều người. Chị Lệ Anh (quận Bình Thạnh) – một chủ doanh nghiệp, cho biết: “Tôi có thói quen mua vàng vào ngày vía Thần Tài từ khi thành lập công ty. Mỗi năm, tôi mua vàng cất vào két sắt, cuối năm dùng để làm phần thưởng cho nhân viên. Trước đây, khi vàng chỉ 5 triệu đồng/lượng, tôi có thể mua số lượng lớn. Hiện nay, giá vàng lên đến gần 100 triệu đồng/lượng, nên số lượng mua hàng năm của tôi giảm dần”. Chị cũng nhận xét không khí mua vàng năm nay không còn sôi động như trước: “Năm ngoái, tôi phải xếp hàng dài hàng chục mét bên ngoài tiệm vàng. Nhưng năm nay, tôi đã đi qua hai cửa hàng, kể cả PNJ, đều không quá đông khách. Đặc biệt, vàng miếng gần như không còn hàng, nên tôi đành chuyển sang mua nhẫn vàng để làm quà Tết”. Dù giá vàng tăng mạnh, nhiều người vẫn giữ thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc. Các cửa hàng vàng lớn nhỏ trên địa bàn TP HCM đều ghi nhận lượng khách đáng kể, dù sức mua có phần giảm so với những năm trước.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh, TP HCM), ngay từ 6 giờ sáng, dòng người xếp hàng dài trước cửa hàng để chờ mua vàng. Không khí bên trong và ngoài tiệm vàng trở nên nhộn nhịp khi khách hàng liên tục ra vào, giao dịch tấp nập. Nhiều người tin rằng, ngày vía Thần Tài mua vàng cầu cho một năm may mắn, nhiều tài lộc. Nhân viên cửa hàng hoạt động hết năng suất để phục vụ khách hàng. Dù giá vàng tăng mạnh, người dân TPHCM vẫn đổ xô mua ngày vía Thần Tài. Chị Phạm Xuân (quận 3) chia sẻ: “Năm ngoái tôi mua vàng với giá 65,6 triệu đồng, năm nay đã lên tới 89 triệu đồng. Dù giá tăng cao, tôi vẫn mua vì đây đã trở thành thói quen. Nếu không mua, tôi cảm thấy không yên tâm. Mỗi năm tôi đều mua nhẫn trơn để tích lũy dần”. Theo chị Xuân, năm nay các tiệm vàng áp dụng quy định mới yêu cầu khách hàng xuất trình căn cước công dân khi mua vàng. Dù quy trình này có phần mất thời gian, nhưng bù lại, hình thức thanh toán chuyển khoản giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng hơn. Bảng niêm yết giá vàng bằng điện tử được treo, để người khách hàng dễ dàng theo dõi giá. Ghi nhận của PV tại cửa hàng PNJ. Độc đáo miếng vàng hình dáng linh vật Tết Ất Tỵ năm nay. Ngày vía Thần Tài, thói quen không thể bỏ của nhiều người. Chị Lệ Anh (quận Bình Thạnh) – một chủ doanh nghiệp, cho biết: “Tôi có thói quen mua vàng vào ngày vía Thần Tài từ khi thành lập công ty. Mỗi năm, tôi mua vàng cất vào két sắt, cuối năm dùng để làm phần thưởng cho nhân viên. Trước đây, khi vàng chỉ 5 triệu đồng/lượng, tôi có thể mua số lượng lớn. Hiện nay, giá vàng lên đến gần 100 triệu đồng/lượng, nên số lượng mua hàng năm của tôi giảm dần”. Chị cũng nhận xét không khí mua vàng năm nay không còn sôi động như trước: “Năm ngoái, tôi phải xếp hàng dài hàng chục mét bên ngoài tiệm vàng. Nhưng năm nay, tôi đã đi qua hai cửa hàng, kể cả PNJ, đều không quá đông khách. Đặc biệt, vàng miếng gần như không còn hàng, nên tôi đành chuyển sang mua nhẫn vàng để làm quà Tết”. Dù giá vàng tăng mạnh, nhiều người vẫn giữ thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc. Các cửa hàng vàng lớn nhỏ trên địa bàn TP HCM đều ghi nhận lượng khách đáng kể, dù sức mua có phần giảm so với những năm trước.