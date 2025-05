Sữa giả, thuốc giả bị điểm tên ở nghị trường Quốc hội

uộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhưng cũng còn có một số ý kiến tâm tư về đặt tên đơn vị hành chính, xác định địa điểm đặt trung tâm hành chính của tỉnh mới; một số cán bộ, công chức, viên chức lo lắng gặp khó khăn khi phải chuyển đến làm việc ở đơn vị hành chính mới; cũng có một số lo lắng nếu không có giải pháp cụ thể thì một số cán bộ có năng lực sẽ xin nghỉ việc do phải đi xa gia đình.

Nhiều ý kiến cử tri và Nhân dân rất băn khoăn lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ; làm cho giá vàng, tỷ giá đồng USD, thị trường chứng khoán biến động mạnh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội sẽ khó khăn hơn, nhất là xuất nhập khẩu, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người dân.

Cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng, bức xúc, bất bình và lên án mạnh mẽ đối với một số vấn đề nổi lên trong thời gian gần đây như: Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả: “sữa giả”, “thuốc giả”, “thực phẩm kém chất lượng”; tình trạng lừa đảo, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng; vẫn còn xảy ra nhiều vụ cháy nổ, bạo lực trẻ em; tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường... Cử tri và Nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh, công khai để Nhân dân theo dõi, giám sát.

Cử tri và Nhân dân còn lo ngại việc gia tăng một số bệnh như: dịch cúm, sởi, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, bệnh dại do chó mèo cắn...có nguy cơ bùng phát, lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân lo lắng và rất bức xúc tình trạng một số người giả danh các cơ quan chức năng gọi điện thoại, nhắn tin, lôi kéo, dọa nạt người dân hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đăng tin thất thiệt, giật tít “câu like” “câu view” một số clip đăng tải vi phạm thuần phong, mỹ tục gây tác hại xấu cho xã hội.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trân trọng kiến nghị với Đảng và Nhà nước:

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả “gần dân, sát dân” chủ động phục vụ Nhân dân là một việc rất hệ trọng, chưa có tiền lệ, tác động sâu rộng đến toàn xã hội. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan chức năng cần kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước điều chỉnh vướng mắc, phát sinh (nếu có) để đạt được yêu cầu của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “vừa chạy vừa xếp hàng”; “không được để gián đoạn công việc”; “bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ”; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước đấu tranh quyết liệt, kiên quyết xử lý chặn đứng, đẩy lùi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng; chấm dứt tình trạng sử dụng sim rác gọi điện chiếm đoạt thông tin cá nhân lừa đảo, đăng tin thất thiệt, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân,.

Đề nghị các bộ, ngành liên quan khẩn trương tham mưu để cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: miễn học phí cho học sinh; nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh; chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển nơi ở đến làm việc ở trung tâm hành chính mới; quy định cụ thể về chuyển mục đích sử dụng cơ sở dôi dư sau sắp xếp các cơ quan đơn vị... Bởi đó là những chủ trương rất đúng đắn, hợp lòng dân, rất cần được thể chế hóa sớm để Nhân dân được thụ hưởng.

Đề nghị Đảng và Nhà nước nghiên cứu phát động một số cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước quy mô lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc để phát huy mọi nguồn lực, hiệu triệu mọi người dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (chẳng hạn như “Toàn dân ra sức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước và giải quyết các vấn đề để đảm bảo an sinh xã hội).