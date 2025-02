Quảng Ninh: Vi phạm về khoáng sản có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát đi chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động tập kết, chế biến, vận chuyển kinh doanh, tiêu thụ than, bã sàng đá xít, đất thải mỏ, sát, cát, đá, đất vật liệu san lấp và các khoáng sản khác trên địa bản tỉnh.

Hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất, đá từ mỏ khoáng sản Trí Đức (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Hữu Tuấn.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh y êu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan đến hoạt động sản xuất, vận chuyển, tập kết, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản; đề nghị Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc và Thủ trưởng các đơn vị có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền có liên quan đến công tác quản lý về hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ than, bã sàng đá xít, đất đá thải mỏ, sét, cát, đá, đất làm vật liệu san lấp và các khoáng sản khác...

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng khai thác than, khoáng sản, bã sàng đá xít có than, đất đá thải mỏ, cát, sỏi, đá, đất đá làm vật liệu san lấp trái phép. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh khi tham mưu, đề xuất thực hiện những dự án phát triển kinh tế xã hội có mục đích thiếu lành mạnh, lợi dụng nhằm khai thác tài nguyên khoáng sản.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật, chỉ đạo của các cấp thẩm quyền; tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong công tác quản lý, thực hiện của đơn vị mình.

Kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục pháp lý đối với tất cả các khu vực có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đối chiếu với hiện trạng thực tế tại khu vực này và các quy định pháp luật hiện hành để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; chủ động thực hiện (hoặc tham mưu, đề xuất cơ quan thẩm quyền thực hiện) việc thu hồi, hủy bỏ, điều chỉnh, thay thế các quyết định, văn bản, chủ trương, quy hoạch... đã ban hành (nếu không còn phù hợp) theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng, thất thoát, lãng phí.

Căn cứ nhiệm vụ, chức năng, phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được giao để quyết định việc Thanh tra, kiểm tra đối với các khu vực có hoạt động than, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và các lĩnh vực, hoạt động có liên quan (nhất là các cảng, bến thủy vận chuyển than, xít, đá thải, các khu vực cải tạo phục hồi môi trường, các đoạn tuyến sông ngòi, hồ xảy ra khai thác cát, sỏi trái phép) theo quy định, chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền. Chịu trách nhiệm nếu không thực hiện, để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng, hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện theo đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản, quyết định phê duyệt trữ lượng, thiết kế khai thác, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hợp đồng thuê đất và các thủ tục pháp lý đã được thẩm định, phê duyệt; tuân thủ theo đúng quy định về công suất, trữ lượng, ranh giới, diện tích, độ sâu, thiết kế khai thác...; thực hiện cắm mốc khu vực được phép khai thác khoáng sản; quản lý, bảo vệ chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản; tuyệt đối không thực hiện các hành vi trái quy định Luật khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Xác định rõ ranh giới các mỏ trên địa bàn, nếu để xảy ra hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, khoáng sản trái phép ngoài ranh giới mỏ đã giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và đơn vị khai thác khoáng sản được giao quản lý thì Chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tỉnh.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép và các cơ quan, cán bộ dung túng để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép, lập biên bản, tịch thu tang vật và xử lý ở mức tối đa theo quy định. Trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và cán bộ liên quan buông lỏng quản lý thì phê bình nghiêm khắc; nếu tái phạm, có biểu hiện bao che, yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương đình chỉ công tác (Chủ tịch UBND cấp xã/thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan) để tiến hành điều tra, xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định pháp luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.