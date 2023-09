Phát hiện 2 thi thể đàn ông tại nhà quản trang ở Bắc Giang

Ngày 21/9, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ hai thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng được người dân phát hiện tại nhà quản trang xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Đường vào nghĩa trang, nơi phát hiện thi thể hai người đàn ông.

Trước đó, sáng 21/9, một số người dân có việc vào nhà quản trang xã Tư Mại, huyện Yên Dũng đã phát hiện hai thi thể là nam giới đang nằm song song với nhau và đang trong tình trạng phân huỷ nặng. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên Công an huyện Yên Dũng. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhà quản trang này nằm trong khuôn viên nghĩa trang (cũ), toàn bộ phần đất thuộc diện tích nghĩa trang này đã được thu hồi để làm dự án từ nhiều năm trước. Nơi này cũng thưa vắng người qua lại.

Trước đó, vào ngày 14/9, Công an xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng đã phát hai thông báo truy tìm ông Nguyễn Văn Đức (SN 1977) và ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1981) cùng trú tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu đi ra khỏi nhà từ lúc 14h ngày 9/9 chưa thấy về, gia đình không liên lạc được. Cả hai người là lao động tự do. Nhiều khả năng hai thi thể được phát hiện là hai người đàn ông trên.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ.