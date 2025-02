Nghệ An: Người phụ nữ khỏa thân rơi xuống đường là do say quá

Ngày 5/2, thông tin từ Công an TP Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đã triệu tập 2 cá nhân liên quan đến một đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người phụ nữ không mặc quần áo bị văng ra khỏi ô tô đang chạy trên đường.

Người phụ nữ cho biết tự cởi đồ sau khi say rượu, không phải bị ép buộc. (Hình ảnh cắt từ clip).