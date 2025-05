Lời khai chồng cũ, lộ nguyên nhân sát hại cô giáo ở Gia Lai

Ngày 6/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Tóc (SN 1991, trú làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Đinh Tóc là nghi phạm dùng dao giết vợ cũ tại xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai vào rạng sáng ngày 5/5.

Khoảng 7h sáng ngày 5/5, người dân phát hiện tại đoạn đường liên xã (thuộc làng Srắt, xã Sơn Lang) có một người phụ nữ nằm bất tỉnh bên lề đường, trên người có nhiều vết máu, bên cạnh là chiếc xe máy và một con dao tự chế.

Đinh Tóc tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Tổ điều tra khu vực An Khê nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Cảnh sát xác định, nạn nhân là chị Đ.T.M. (SN 1991, trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang, là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tại xã Krong) bị dao đâm nhiều nhát, mất máu dẫn đến tử vong. Trên người nạn nhân không bị mất tài sản, hiện trường gây án là nơi hoang vắng, ít người qua lại.

Cơ quan điều tra sau đó đã xác định và đưa đối tượng Đinh Tóc, chồng cũ của chị M. thuộc diện nghi vấn hàng đầu. Khoảng 14h30 phút cùng ngày, Đinh Tóc đã đến cơ quan Công an trình diện, đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của nghi phạm, ngày 4/5/2025, Tóc thuê xe ô tô với mục đích đi TP. Quy Nhơn và hứa với con (đang sống cùng chị M.) sáng hôm sau sẽ chở đi học.

Rạng sáng ngày 5/5, Tóc điều khiển xe ô tô đến nhà chị M. như đã hẹn, nhưng chị M. đã chở con đi trước nên Tóc đuổi theo.

Khi đến khu vực Hạt Kiểm lâm Kbang (địa phận thuộc xã Nghĩa An), Tóc đuổi kịp, yêu cầu chị M. dừng xe, rồi đưa con lên ô tô. Cả 2 cùng di chuyển đến trường của con.

Đến đoạn đường bê tông thuộc làng Srắt, xã Sơn Lang, Tóc dừng xe để chị M. đưa con vào trường. Lúc này cả 2 nảy sinh mâu thuẫn.

Nguyên nhân do trước đó, Tóc nghe con nói chị M. đang quen người đàn ông khác nên tỏ ý ghen tuông , ngăn cấm. Chị M. không đồng ý, phản ứng lại nên bị Tóc dùng tay, đánh vào người.

Chưa hả cơn ghen, Tóc quay lại xe ô tô lấy con dao (dài khoảng 40 cm, dùng để chặt mía) để sẵn từ tối hôm trước đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng chị M. dẫn đến tử vong.

Sau đó, Tóc trả xe ô tô, dùng xe máy chở con đi thị xã An Khê, gửi con tại tiệm gara ô tô ven đường rồi quay lại huyện Kbang nuôi ý định bỏ trốn, nhưng bị lực lượng Công an truy xét, vận động. Biết không thể thoát tội nên đã ra đầu thú, chờ ngày nhận bản án thích đáng về tội ác do mình gây ra.