Đa sắc màu đội hình tổng hợp luyện chuẩn bị cho Đại lễ 30/4

Vào 20 giờ tối 18/4, 38 khối lực lượng quân đội, công an đã tập trung về TPHCM để hợp luyện diễu binh theo kế hoạch của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đoàn di chuyển trên đường Lê Duẩn phía trước Dinh Độc Lập, đi qua khu vực lễ đài ở giao lộ Lê Duẩn - Pasteur. Đến chỉ đạo và dự khán buổi hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan Trung ương, TPHCM. Sau đợt hợp luyện này, các lực lượng sẽ còn 1 buổi hợp luyện vào tối 22/4, sơ duyệt ngày 25/4 và tổng duyệt cấp nhà nước ngày 27/4 trên đường Lê Duẩn. Lễ diễu binh, diễu hành chính thức vào 6 giờ 30 sáng 30/4 với sự tham gia khoảng 13.000 người. Nhằm đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện diễu binh 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức điều chỉnh, phân luồng trên nhiều tuyến đường gần Cầu Ba Son, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng, Mạc Đĩnh Chi, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... Khối nam sĩ quan Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam nổi bật với những chiếc mũ nồi xanh đặc trưng. Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ khỏe khoắn, rắn rỏi, hùng dũng động tác đều tăm tắp trong buổi hợp luyện diễu binh diễu hành khiến người dân theo dõi hết lời ngợi khen và cổ vũ nhiệt tình. Đông đảo người dân tập trung về trung tâm TP Hồ Chí Minh để xem tổng hợp luyện diễu binh 30/4. Ảnh: Trọng Anh.

Vào 20 giờ tối 18/4, 38 khối lực lượng quân đội, công an đã tập trung về TPHCM để hợp luyện diễu binh theo kế hoạch của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đoàn di chuyển trên đường Lê Duẩn phía trước Dinh Độc Lập, đi qua khu vực lễ đài ở giao lộ Lê Duẩn - Pasteur. Đến chỉ đạo và dự khán buổi hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan Trung ương, TPHCM. Sau đợt hợp luyện này, các lực lượng sẽ còn 1 buổi hợp luyện vào tối 22/4, sơ duyệt ngày 25/4 và tổng duyệt cấp nhà nước ngày 27/4 trên đường Lê Duẩn. Lễ diễu binh, diễu hành chính thức vào 6 giờ 30 sáng 30/4 với sự tham gia khoảng 13.000 người. Nhằm đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện diễu binh 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức điều chỉnh, phân luồng trên nhiều tuyến đường gần Cầu Ba Son, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng, Mạc Đĩnh Chi, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... Khối nam sĩ quan Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam nổi bật với những chiếc mũ nồi xanh đặc trưng. Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ khỏe khoắn, rắn rỏi, hùng dũng động tác đều tăm tắp trong buổi hợp luyện diễu binh diễu hành khiến người dân theo dõi hết lời ngợi khen và cổ vũ nhiệt tình. Đông đảo người dân tập trung về trung tâm TP Hồ Chí Minh để xem tổng hợp luyện diễu binh 30/4. Ảnh: Trọng Anh.