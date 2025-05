Bắt TikToker Lê Việt Hùng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ Lê Việt Hùng (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ, chiều 7/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám nhà riêng của TikToker Lê Việt Hùng trên đường Lương Văn Chi. Tại đây, lực lượng an ninh điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu.

Video do Lê Việt Hùng tự quay và chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Lê Việt Hùng là một cá nhân nổi bật trên nền tảng TikTok với các video chủ yếu liên quan đến giao thông và những cuộc đối thoại với lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt kiểm tra trên địa bàn Hà Nội và các khu vực khác. Với những hành vi như quay phim, chụp ảnh lực lượng công an thi hành công vụ, Hùng thu hút lượng lớn người theo dõi trên TikTok và tạo ra các cuộc tranh luận về quyền tự do cá nhân và quyền lực của các cơ quan chức năng.

Gần đây nhất, vào khoảng 15h ngày 7/4, trên tuyến cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang, Lê Việt Hùng bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra do ô tô không dán tem kiểm định, vi phạm các quy định giao thông. Trong đoạn video dài hơn 6 phút mà chính Lê Việt Hùng ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, người này thể hiện thái độ thiếu hợp tác và không tôn trọng lực lượng chức năng.

Cụ thể, khi bị yêu cầu xuất trình các giấy tờ cần thiết theo quy định như giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, và giấy phép lái xe, Hùng không chỉ từ chối hợp tác mà còn có những lời lẽ thách thức lực lượng cảnh sát giao thông và pháp luật.

Bên cạnh đó, TikToker này liên tục cản trở quá trình kiểm tra và gây khó khăn cho công tác thi hành công vụ của cảnh sát. Đoạn video sau khi được phát tán trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến đều lên án hành vi thiếu tôn trọng lực lượng chức năng và vi phạm các quy định giao thông của Hùng.

Cũng có không ít người cho rằng hành động của Hùng là cố tình gây rối và không tôn trọng pháp luật, điều này không chỉ gây xáo trộn trong việc thực thi công vụ mà còn có thể tạo ra một hình mẫu sai lệch cho những người theo dõi mình.