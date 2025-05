Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên cầm dao, kiếm, đuổi đánh nhau ở Lạng Sơn

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 22 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 23h40 ngày 20/4, nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn 20 người điều khiển nhiều xe mô tô với tốc độ cao, đuổi nhau trên tuyến quốc lộ 4B đoạn qua thị trấn Lộc Bình, gây mất an ninh trật tự. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thị trấn Lộc Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua điều tra bước đầu xác định, vào khoảng 20h cùng ngày, do mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên gồm 9 người trú tại xã Yên Khoái và thị trấn Lộc Bình đã hẹn gặp nhóm 18 người trú tại các xã Tú Đoạn, xã Lợi Bác và thị trấn Na Dương để giải quyết mâu thuẫn. Trên đường di chuyển, các đối tượng điều khiển xe mô tô tốc độ cao, dàn hàng hai, hàng ba, liên tục bấm còi và mang theo nhiều hung khí như dao nhọn, kiếm, gậy gỗ, súng cao su… gây mất an ninh trật tự.

Đến khoảng 23h30 phút, tại khu vực thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn, hai nhóm gặp nhau, xảy ra xô xát, rượt đuổi nhau khoảng 7 km đến gần Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Bình thì một xe mô tô trong nhóm đâm vào nhà dân ven đường. Lực lượng chức năng đã triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật gồm: 2 thanh kiếm, 3 con dao nhọn, 1 gậy sắt, 1 súng cao su có ống ngắm laser, 1 gậy ba khúc kim loại, 9 xe mô tô và 10 điện thoại di động.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ khẩn cấp 14 đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; 08 đối tượng là học sinh chưa đủ tuổi, đã được bàn giao cho gia đình quản lý, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.