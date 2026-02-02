Hà Nội

Streamer Ngân Sát Thủ gia nhập đường đua áo dài với bộ ảnh nhẹ nhàng

Cộng đồng trẻ

Streamer Ngân Sát Thủ gia nhập đường đua áo dài với bộ ảnh nhẹ nhàng

Nữ streamer đình đám một thời Ngân Sát Thủ vừa khiến người hâm mộ 'tan chảy' khi tung bộ ảnh áo dài với phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngân Sát Thủ đã đăng tải loạt khoảnh khắc rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống. Đây được xem là động thái "nhập cuộc" đường đua nhan sắc dịp Tết Nguyên Đán của cô nàng, bên cạnh dàn mỹ nhân Việt. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh lần này, Ngân Sát Thủ lựa chọn thiết kế áo dài mang tông màu vàng nhạt chủ đạo, kết hợp cùng sắc hồng pastel ở phần cổ và quần. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của trang phục nằm ở chất liệu gấm vân chìm sang trọng cùng chi tiết nơ thắt điệu đà bên ngực, giúp tôn lên vẻ đẹp đài các nhưng không kém phần trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Khác với những bộ trang phục năng động thường thấy trên sóng livestream, "nàng thơ" của làng game Việt chọn lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi mắt sâu và làn môi hồng tự nhiên. (Ảnh: IGNV)
Kiểu tóc buộc nửa đầu dịu dàng càng làm tăng thêm nét nữ tính, thanh tú cho gương mặt của cô. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong bối cảnh ngập tràn không khí Tết với hoa đào, bao lì xì và những biểu tượng quen thuộc như bánh chưng, dưa hấu đỏ. (Ảnh: IGNV)
Biểu cảm của nữ streamer nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng bởi sự tự nhiên, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực. (Ảnh: IGNV)
Dù không cầu kỳ về bối cảnh hay phụ kiện, bộ ảnh vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái cuốn hút và sự kết hợp màu sắc tinh tế. Có thể thấy, Ngân Sát Thủ đã rất khéo léo khi chọn phong cách "nàng thơ" để làm mới hình ảnh của mình trong mắt công chúng dịp Tết đến xuân về. (Ảnh: IGNV)
Ngân Sát Thủ từng là streamer đình đám nổi tiếng trong cộng đồng PUBG Mobile với ngoại hình xinh xắn và lối nói chuyện duyên dáng. 9/2024, cô quyết định lên xe hoa với nam tuyển thủ game Phan Văn Đông. (Ảnh: IGNV)
Giữa năm 2025, thông tin Ngân Sát Thủ và chồng trẻ đón con đầu lòng đã khiến cộng đồng mạng vỡ òa chúc phúc. Trên trang cá nhân, cô bắt đầu chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. (Ảnh: IGNV)
