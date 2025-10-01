Hà Nội

Voọc chà vá chân nâu dính bẫy ở bán đảo Sơn Trà là loài Sách Đỏ

Giải mã

Voọc chà vá chân nâu dính bẫy ở bán đảo Sơn Trà là loài Sách Đỏ

Một cá thể voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà được người dân phát hiện bị dính bẫy nên lòi xương. Loài này được xếp hạng Nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.

Tâm Anh (TH)
Theo Tiền phong, anh Phạm Phùng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã gỡ bẫy cho một cá thể voọc chà vá chân nâu nặng khoảng 5 kg trên bán đảo Sơn Trà khi phát hiện con vật này bị dính bẫy. Bẫy làm từ dây phanh với một đầu buộc vào thân cây trong đầu còn lại làm thành thòng lọng đặt gần trái sung. Ảnh: Tiền phong.
Cá thể voọc chà vá chân nâu càng vùng vẫy, thòng lọng càng siết chặt. Do dây phanh siết quá mạnh nên tay phải của nó bị cứa rách da, lòi xương tay. Thấy vậy, anh Phạm Phùng dùng kềm phá bẫy để giải cứu cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Ảnh: Tiền phong.
Voọc chà vá chân nâu có tên khoa học là Pygathrix nemaeus), thuộc họ khỉ cựu thế giới (nhằm phân biệt với loài khỉ tân thế giới). Đây là một loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm và đang trong tình trạng nguy cấp tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Được mệnh danh là “Nữ hoàng linh trưởng” bởi vẻ đẹp rực rỡ và hiếm có, loài voọc chà vá chân nâu nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Theo Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), voọc chà vá chân nâu đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng cao. Loài này đứng thứ hai trong danh lục đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa. Ảnh: TTXVN.
Loài voọc chà vá chân nâu phân bố ở một số khu vực hẹp tại Lào, Campuchia và miền Trung Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Trong đó, bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng là nơi được đánh giá có quần thể voọc chà vá chân nâu lớn và đa dạng nhất Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Tại núi Sơn Trà, quần thể voọc chà vá chân nâu được ghi nhận từ năm 1969. Số lượng cá thể voọc chà vá chân nâu hiện nay là hơn 1.300. Ảnh: TTXVN.
Theo đó, nhiều du khách trong nước và quốc tế ghé thăm nơi này để tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu về loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Ảnh: TTXVN.
Voọc chà vá chân nâu hoạt động ban ngày, chủ yếu ăn lá nhưng đôi khi cũng ăn cả quả và hạt tùy mùa. Ảnh: TTXVN.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#voọc chà vá chân nâu #Sách đỏ Việt Nam #bán đảo Sơn Trà #loài nguy cấp #động vật quý hiếm Việt Nam

