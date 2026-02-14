Hà Nội

Vợ chồng Hùng Thuận "Đất phương Nam" đón Valentine ngọt ngào

Giải trí

Vợ chồng Hùng Thuận "Đất phương Nam" đón Valentine ngọt ngào

Nhân dịp Valentine 14/2, vợ chồng Hùng Thuận tranh thủ đi biển. Nam diễn viên hài hước gọi vợ là “cục vàng” khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hùng Thuận)
Trên trang cá nhân, Hùng Thuận đăng tải loạt ảnh hai vợ chồng tận hưởng không khí biển trong chuyến nghỉ dưỡng dịp Valentine. Nam diễn viên viết dí dỏm: “Dắt ‘cục vàng’ đi chơi Valentine sớm. Yêu vợ”.
Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc đến cặp đôi và hài hước nhắc chuyện “tin vui”.
Lương Thế Thành để lại dòng nhắn: “Chuyến này có Thuận con luôn là vừa”, trong khi Kha Ly trêu: “Kiếm thêm cục vàng nhỏ nha anh”.
Sau đám cưới vào tháng 7/2025, hai vợ chồng Hùng Thuận thường tranh thủ thời gian rảnh để đi nghỉ dưỡng, xem phim cuối tuần hoặc ra ngoài ăn uống trong những dịp đặc biệt. Những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ đều đặn cho thấy cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên đang ở giai đoạn ổn định.
Tuệ Tâm – bà xã Hùng Thuận không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô khá kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông và chủ yếu tập trung cho công việc cá nhân cũng như chăm lo gia đình.
Dù không phải người của công chúng, Tuệ Tâm vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả mỗi khi xuất hiện cùng chồng. Người hâm mộ Hùng Thuận nhận xét Tuệ Tâm có phong thái nhẹ nhàng, giản dị.
Với Hùng Thuận, sự đồng hành của Tuệ Tâm được xem là chỗ dựa tinh thần quan trọng.
Hùng Thuận được khán giả biết đến rộng rãi qua vai bé An trong phim truyền hình Đất phương Nam. Sau ánh hào quang thời nhỏ, anh trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, thử sức ở cả nghệ thuật lẫn kinh doanh.
Hiện tại, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh thay vì tham gia dày đặc các dự án phim ảnh như trước.
